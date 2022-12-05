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Haberler Dünya Kupası 2022
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İngiltere: 3 - Senegal: 0 | MAÇ SONUCU

2022 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere ile Senegal karşı karşıya geldi. İngiltere maç boyunca üstün oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazandı ve çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu

İngiltere: 3 - Senegal: 0 | MAÇ SONUCU

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal ile karşılaştı. Oyunun başından sonuna kadar üstün oynayan İngiltere mücadeleyi 3-0 kazandı.

İngiltere'de golleri 39. dakikada Jordan Henderson, 45+3'de Kane ve 57. dakikada Saka attı.

İngiltere çeyrek finalde Fransa ile eşleşti. Fransa bugün son 16 turunda Polonya ile karşılaştı ve mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

İngiltere, ilk turda B Grubu'nu 7 puanla lider bitirmişti. Senegal ise A Grubu'nda 6 puanla ikinci olmuştu.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

23. dakikada Ceza sahası içinde topla buluşan Boulaye Dia, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

32. dakikada Ceza sahası içinde topla buluşan Boulaye Dia, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Jordan Pickford kurtarıyor.

39. dakikada Jordan Henderson takımını öne geçiren golü atıyor.

45+3. dakikada Harry Kane ile İngiltere farkı 2'ye çıkarıyor.

56. dakikada Harry Kane, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Edouard Mendy kurtarıyor.

57. dakikada Bukayo Saka topu ağlara gönderiyor!

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