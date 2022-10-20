45 günde istifa etti: İngiltere'yi neler bekliyor?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya İngiltere Başbakanı Liz Truss 45 günde istifa etti: Ülkeyi neler bekliyor? - Son dakika haberleri
ABONE OL

İngiltere Başbakanı Liz Truss 45 günde istifa etti: Ülkeyi neler bekliyor?

45 gün önce göreve gelen İngiltere Başbakanı Liz Truss, artan görevi bırakma çağrılarının ardından istifa ettiğini duyurdu. Muhafazakar Parti liderini 28 Ekim'de seçeceğini açıkladı. Boris Johnson'ın istifa etmesiyle de benzer bir süreç yaşayan İngiltere'yi önümüzdeki günlerde neler bekliyor?

İngiltere Başbakanı Liz Truss 45 günde istifa etti: Ülkeyi neler bekliyor? - Son dakika haberleri
45 günde istifa etti: İngiltere'yi neler bekliyor?
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

45 gündür görevde olan İngiltere Başbakanı Liz Truss, izlediği ekonomi politikasıyla başlayan görevi bırakma çağrılarının ardından istifa ettiğini duyurdu. Truss, Kral Charles'a istifasını sunduğunu bildirdi.

Liz Truss 5 Eylül'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçilmiş, 6 Eylül'de de başbakan olarak atanmıştı. Hükümetin geçen ay açıkladığı vergi kesintisi planları sonrası piyasalar sarsılmış, sterlin değer kaybetmiş, giderek artan sayıda Muhafazakar Parti milletvekili Truss'a istifa çağrısı yapmıştı.

Truss Cuma günü Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE NELER OLACAK?

İngiltere, 7 Temmuz'da Başbakan Boris Johnson'ın istifa etmesiyle benzer bir süreçten geçmişti. Muhafazakar Parti liderini 28 Ekim'de seçeceğini duyurdu. Peki İngiltere'yi önümüzdeki süreçte ne bekliyor?

Muhafazakar Parti lideri istifa ettiğinde, parti içinde yeni bir seçim yapılıyor. Mevcut kurallara göre, aday olabilmek için 8 Muhafazakar Parti milletvekilinin desteğine ihtiyaç var.

Tüm adaylar adaylığını ilan ettikten sonra, sadece iki kişi kalan kadar bir dizi oy kullanılacak.

  • İlk turda adayların yarışta kalabilmeleri için oyların yüzde 5'ini almaları gerekiyor (18 milletvekili)
  • İkinci turda yüzde 10 (36 milletvekili) almaları gerekiyor.
  • Sonraki turlarda ise en az oyu alan aday eleniyor.
  • Son iki milletvekili kaldığında ise sadece milletvekilleri değil, ülke çapındaki tüm Muhafazakar Parti üyeleriyle kazanan belirlenecek.

YENİ BAŞBAKAN NASIL ATANACAK?

Muhafazakar Parti lideri olan seçilen kişi, parlamentoda en fazla milletvekiline sahip partinin lideri olacak. Kral 3. Charles bir hükümet kurulmasını isteyecek.

Öte yandan Muhafazakar Parti yeni liderini 28 Ekim'de seçeceğini duyurdu.

OLASI ADAYLAR KİMLER?

Sky News'in aktardığına göre, eski İngiltere Maliye Bakanı ve aynı zamanda Truss ile Muhafazakar Parti liderliğinde yarışan Rishi Sunak tekrar başbakan olmak için yarışabilir.

Muhafazakar Parti üyesi ve İngiltere'nin ilk kadın savunma bakanı Penny Mordaunt da aday olabilir.

YENİ BAŞBAKAN SEÇİLENE KADAR GÖREVDE KALACAK

Truss, istifa açıklamasında yeni başbakan atanana kadar görevinin başında olacağını söyledi. Selefleri Boris Johnson, Theresa May ve David Cameron'ın istifa ettiklerinde yaptıkları gibi Muhafazakarlar yeni bir lider seçene kadar Truss görevde kalacak.

MEVCUT YETKİLERİ NELER?

Resmen görevi devredene kadar, teoride Liz Truss halen aynı yetkilere sahip. Ama pratikte, radikal siyasi adımlar atabilecek otoritesi bulunmuyor.

Truss, İngiltere'yi yurt dışında temsil etmeyi sürdürecek.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA | İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti! Liz Truss kimdir, neden istifa etti ve İngiltere'de ne oluyor? - Dünyadan Haberler
DÜNYA Liz Truss istifa etti
Panama'da 6,6 büyüklüğünde deprem
DÜNYA Panama'da 6,9 büyüklüğünde deprem
Fransa'da kuraklık riski altındaki 94 bölgeden 42'sinin durumu kritik aşamada
DÜNYA Fransa'da kuraklık riski kritik aşamada
Hem Suudi Arabistan hem ABD vatandaşı olan Almadi'ye sosyal medya paylaşımları sebebiyle 16 yıl hapis cezası verildi
DÜNYA Suudi Arabistan'da ABD vatandaşına 16 yıl hapis ...
Endonezya'da cami kubbesi önce yandı sonra çöktü
DÜNYA Endonezya'da cami kubbesi önce yandı sonra çöktü
ABD'nin Oregon eyaletinde korkunç kaza: 60 araç birbirine girdi!
DÜNYA ABD'de korkunç kaza: 60 araç birbirine girdi!
ABD'de F-35 uçağı düştü
DÜNYA ABD'de F-35 düştü
İsveç'ten NATO açıklaması
DÜNYA İsveç'ten NATO açıklaması
Yeni Zelandalı çiftçiler, hayvanların çıkardığı gazlara vergi getirme planını protesto etti
DÜNYA Hayvanların çıkardığı gazlara vergi planına protesto
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.