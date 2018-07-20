2000 yıllık bir geçmişe sahip aslen Roma İmparatorluğu'nun bir ileri askeri karakolu olarak kurulmuş olan Cambridge, enfes üzel mimari eserler, müzeler ve sanat galerileriyle dolu Cambridge, İngiliz kültürünü yaşayabileceğiniz canlı ve hareketli bir kenttir. Cambridge gezilecek yerlerden bazılarını sizler için derledik...
CAMBRIDGE GEZİLECEK YERLER
KRALIN KOLEJİ ŞAPELİ (King's College Chapel)
Şapel, geç Gotik (Dik) mimarinin muhteşem bir örneği Cambridge Üniversitesi'ndeki Kral Koleji'nin gurur dolu bir amblemidir. 1441’de VI. Henry (1421-71) tarafından kurulan ve yapımına 1446'da başlanan şapelin bitirilmesi, Güllerin Savaşı ve IV. Henry'nin ölümü yüzünden bir yüzyıldan fazla sürdü. Şapel sonunda 1547'de tamamlandı. Dünyanın en büyük fan tonozlu tavanı ve en iyi ortaçağ vitray pencerelerine sahiptir. Şapel, kolej yaşamında merkezi bir rol oynar. Kolejde görevli akademisyenler için günlük ibadet yeri olarak inşa edilen şapel, Cambridge’in merkezinde, Cam Nehri’nin hemen doğusundadır. Kral Koleji'nin kalbinde Senato Binası ve Eski Okulların yanında yer almaktadır.
FITZWILLIAM MÜZESİ
Cambridgeliler tarafından “Fitz” olarak adlandırılan bu devasa neoklasik yapı, İngiltere'deki ilk kamu sanat müzelerinden biridir. 1816 yılında kurulan Fitzwilliam Müzesi, Antika, Uygulamalı Sanatlar, Sikke ve Madalyalar, El Yazmaları ve Basılı Kitaplar ve Resim Sergisi olarak beş bölümden oluşmaktadır. Müzede, eski Mısır, Yunan, Batı Asya ve Roma dönemine ait eserlerin yanı sıra Çin, Japon ve Kore seramik, cam, mobilya, saat gibi yarım milyondan fazla sanat eseri ve antika eser sergilenmektedir. Yaklaşık 2.000 tablodan oluşan olağanüstü resim koleksiyonu, Leonardo da Vinci, Titian, Rubens, Gainsborough, Canaletto, Constable, Degas, Rembrandt, Hogart, Van Dyck, Monet ve Picasso'nun çalışmaları dahil olmak üzere on üçüncü yüzyıldan günümüze kadar en iyi sanatçılardan bazılarını içeriyor.
THE BACKS
Cambridge kolejlerinin görkemli cephelerinin arkasında, Cam nehrinin yanında sıra sıra bir dizi bahçe ve park bulunmaktadır. Kolejlerin arkasında olduğu için 'Backs' ismini almıştır. Matematik Köprüsü ve Sighs Köprüsü de dahil olmak üzere birçok ünlü köprü nehrin üzerinde bulunur.
ELY KATEDRALİ
Cambridge'nin ana kilisesi durumundaki Ely Katedrali, 11. yüzyılda inşa edilmiştir. Eşsiz 14. yüzyıl sekizgen fener kulesiyle Ely Katedrali, ortaçağ dünyasının mucizeleri arasında sayılmaktadır. İlk olarak Romanesk tarzda inşa edilmiş daha sonra Gotik eklemelerle daha da zenginleştirilmiştir. 66 metre yüksekliği ile İngiltere'nin en uzun 3. katedralinin içinde bulunan vitray müzesini de ziyaret edebilirsiniz.
MATEMATİKSEL KÖPRÜ
Cambridge Üniversitesi’nin en tanınmış simgelerinden ve Sör Isaac Newton’un yer aldığı popüler bir yerel efsanenin kaynağından biridir. Büyük bilim adamının yer çekiminin özelliklerini göstermek için geçişi inşa ettiği söylenir. Ancak bu bilginin doğru olduğu söylenemez, çünkü fizikçi ve matematikçi köprünün bir araya getirilmesinden 20 yıldan fazla bir süre önce ölmüştü. Başka bir efsane, köprünün çivi olmadan yapıldığıdır. Bugünkü köprüde somun ve civata kullanmış. Matematiksel Köprü, aslında James Essex adında bir genç tarafından 1749 yılında aynı tasarımda iki kez yeniden inşa edilmiş.
BOTANİK BAHÇELERİ
Bu muhteşem bahçeler dokuz Ulusal Bitki Koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Üniversite Botanik Bahçeleri'nde 40 dönüm (16 hektar) doğal alan üzerinde 8000'den fazla bitki türü sergilenmektedir. Botanik profesörü John Stevens Henslow tarafından 1831 yılında, eğitim ve öğrenime katkı sağlamak amacıyla oluşturulan bahçeler, 1846 yılında halka açıldı. Ana çimenliğin kuzey tarafındaki cam evlerde, Tropik bölgelerden getirilen bitki türlerini görebilirsiniz. Burada Tropik sulak alanlardan, kurak topraklardan, dağlardan ve tropikal yağmur ormanlarından çeşitli koleksiyonlar bulunmakta. Güney Afrika ve Avustralya'dan özel kaya bitkileri barındıran Limestone Kaya Bahçeleri de ayrıca görülmesi gereken yerlerden. Ve de en önemlisi, Newton’un yerçekimini keşfetmesine vesile olan elmanın düştüğü ağacı bile görebilme imkanınız var. Botanik Bahçeleri, şehir merkezinin yakınındaki Cambridge Tren İstasyonu'nun hemen batısındadır.
KUTUP MÜZESİ
Kutup araştırmacısı Roald Amundsen, Fridtjof Nansen, Ernest Shackleton ve Yüzbaşı Robert Falcon Scott'un başarılarını anlatan müzenin koleksiyonları, resimler, fotoğraflar, kıyafetler, ekipmanlar, haritalar, dergiler ve Scot ve ekibinin sevdiklerine bıraktığı son mesajları içerir.
CAMBRIDGE'DE ULAŞIM
Cambridge'e en yakın havaalanı 40 dakika mesafedeki Stansted Havaalanı'dır. Bunun yanında düzenli otobüs seferleri sayesinde de Gatwick ve Heatrow havaalanlarından da sorunsuz bir şekilde şehre ulaşılabilmektedir. Şehir içinde en ideal ulaşım aracı bisiklettir. Bisiklet öğrenciler tarafından da yoğun olarak tercih edilmektedir. Düzenli otobüs seferlerinin de şehir içi ulaşımda yaygın kullanıldığı Cambridge'de metro ya da tramvay yoktur.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.