2000 yıllık bir geçmişe sahip aslen Roma İmparatorluğu'nun bir ileri askeri karakolu olarak kurulmuş olan Cambridge, enfes üzel mimari eserler, müzeler ve sanat galerileriyle dolu Cambridge, İngiliz kültürünü yaşayabileceğiniz canlı ve hareketli bir kenttir. Cambridge gezilecek yerlerden bazılarını sizler için derledik...

CAMBRIDGE GEZİLECEK YERLER

KRALIN KOLEJİ ŞAPELİ (King's College Chapel)

Şapel, geç Gotik (Dik) mimarinin muhteşem bir örneği Cambridge Üniversitesi'ndeki Kral Koleji'nin gurur dolu bir amblemidir. 1441’de VI. Henry (1421-71) tarafından kurulan ve yapımına 1446'da başlanan şapelin bitirilmesi, Güllerin Savaşı ve IV. Henry'nin ölümü yüzünden bir yüzyıldan fazla sürdü. Şapel sonunda 1547'de tamamlandı. Dünyanın en büyük fan tonozlu tavanı ve en iyi ortaçağ vitray pencerelerine sahiptir. Şapel, kolej yaşamında merkezi bir rol oynar. Kolejde görevli akademisyenler için günlük ibadet yeri olarak inşa edilen şapel, Cambridge’in merkezinde, Cam Nehri’nin hemen doğusundadır. Kral Koleji'nin kalbinde Senato Binası ve Eski Okulların yanında yer almaktadır.

FITZWILLIAM MÜZESİ

Cambridgeliler tarafından “Fitz” olarak adlandırılan bu devasa neoklasik yapı, İngiltere'deki ilk kamu sanat müzelerinden biridir. 1816 yılında kurulan Fitzwilliam Müzesi, Antika, Uygulamalı Sanatlar, Sikke ve Madalyalar, El Yazmaları ve Basılı Kitaplar ve Resim Sergisi olarak beş bölümden oluşmaktadır. Müzede, eski Mısır, Yunan, Batı Asya ve Roma dönemine ait eserlerin yanı sıra Çin, Japon ve Kore seramik, cam, mobilya, saat gibi yarım milyondan fazla sanat eseri ve antika eser sergilenmektedir. Yaklaşık 2.000 tablodan oluşan olağanüstü resim koleksiyonu, Leonardo da Vinci, Titian, Rubens, Gainsborough, Canaletto, Constable, Degas, Rembrandt, Hogart, Van Dyck, Monet ve Picasso'nun çalışmaları dahil olmak üzere on üçüncü yüzyıldan günümüze kadar en iyi sanatçılardan bazılarını içeriyor.

THE BACKS

Cambridge kolejlerinin görkemli cephelerinin arkasında, Cam nehrinin yanında sıra sıra bir dizi bahçe ve park bulunmaktadır. Kolejlerin arkasında olduğu için 'Backs' ismini almıştır. Matematik Köprüsü ve Sighs Köprüsü de dahil olmak üzere birçok ünlü köprü nehrin üzerinde bulunur.

ELY KATEDRALİ

Cambridge'nin ana kilisesi durumundaki Ely Katedrali, 11. yüzyılda inşa edilmiştir. Eşsiz 14. yüzyıl sekizgen fener kulesiyle Ely Katedrali, ortaçağ dünyasının mucizeleri arasında sayılmaktadır. İlk olarak Romanesk tarzda inşa edilmiş daha sonra Gotik eklemelerle daha da zenginleştirilmiştir. 66 metre yüksekliği ile İngiltere'nin en uzun 3. katedralinin içinde bulunan vitray müzesini de ziyaret edebilirsiniz.

MATEMATİKSEL KÖPRÜ

Cambridge Üniversitesi’nin en tanınmış simgelerinden ve Sör Isaac Newton’un yer aldığı popüler bir yerel efsanenin kaynağından biridir. Büyük bilim adamının yer çekiminin özelliklerini göstermek için geçişi inşa ettiği söylenir. Ancak bu bilginin doğru olduğu söylenemez, çünkü fizikçi ve matematikçi köprünün bir araya getirilmesinden 20 yıldan fazla bir süre önce ölmüştü. Başka bir efsane, köprünün çivi olmadan yapıldığıdır. Bugünkü köprüde somun ve civata kullanmış. Matematiksel Köprü, aslında James Essex adında bir genç tarafından 1749 yılında aynı tasarımda iki kez yeniden inşa edilmiş.

BOTANİK BAHÇELERİ

Bu muhteşem bahçeler dokuz Ulusal Bitki Koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Üniversite Botanik Bahçeleri'nde 40 dönüm (16 hektar) doğal alan üzerinde 8000'den fazla bitki türü sergilenmektedir. Botanik profesörü John Stevens Henslow tarafından 1831 yılında, eğitim ve öğrenime katkı sağlamak amacıyla oluşturulan bahçeler, 1846 yılında halka açıldı. Ana çimenliğin kuzey tarafındaki cam evlerde, Tropik bölgelerden getirilen bitki türlerini görebilirsiniz. Burada Tropik sulak alanlardan, kurak topraklardan, dağlardan ve tropikal yağmur ormanlarından çeşitli koleksiyonlar bulunmakta. Güney Afrika ve Avustralya'dan özel kaya bitkileri barındıran Limestone Kaya Bahçeleri de ayrıca görülmesi gereken yerlerden. Ve de en önemlisi, Newton’un yerçekimini keşfetmesine vesile olan elmanın düştüğü ağacı bile görebilme imkanınız var. Botanik Bahçeleri, şehir merkezinin yakınındaki Cambridge Tren İstasyonu'nun hemen batısındadır.

KUTUP MÜZESİ

Kutup araştırmacısı Roald Amundsen, Fridtjof Nansen, Ernest Shackleton ve Yüzbaşı Robert Falcon Scott'un başarılarını anlatan müzenin koleksiyonları, resimler, fotoğraflar, kıyafetler, ekipmanlar, haritalar, dergiler ve Scot ve ekibinin sevdiklerine bıraktığı son mesajları içerir.

CAMBRIDGE'DE ULAŞIM

Cambridge'e en yakın havaalanı 40 dakika mesafedeki Stansted Havaalanı'dır. Bunun yanında düzenli otobüs seferleri sayesinde de Gatwick ve Heatrow havaalanlarından da sorunsuz bir şekilde şehre ulaşılabilmektedir. Şehir içinde en ideal ulaşım aracı bisiklettir. Bisiklet öğrenciler tarafından da yoğun olarak tercih edilmektedir. Düzenli otobüs seferlerinin de şehir içi ulaşımda yaygın kullanıldığı Cambridge'de metro ya da tramvay yoktur.

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