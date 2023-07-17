İngiltere'de 450 bin yıllık mamut fosili bulundu İngiltere'nin kuzeyindeki Cambridgeshire bölgesinde 450 bin yıl öncesine ait iyi korunmuş mamut dişi bulundu

İngiltere'nin kuzeyindeki Cambridgeshire bölgesinde 450 bin yıl öncesine ait iyi korunmuş mamut dişine ulaşıldı.

AA'nın Fox News'ten aktardığı habere göre, Paleontolog Jamie Jordan, Cambridgeshire bölgesine bağlı Peterborough kenti yakınlarında bulunan mamut dişinin, 'yaşamış en büyük ikinci mamut' olarak bilinen 'Steppe' mamutuna ait olduğunu belirtti.

Jordan, ilk defa şeklini ve bütünlüğünü bu kadar iyi korumuş bir mamut dişine denk geldiğini vurgulayarak, mamutun 13 feet (yaklaşık 3,9 metre) yüksekliğinde ve 14 ton ağırlığında olup modern fillerden biraz daha büyük olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

Yaklaşık 120 santimetre uzunluğundaki mamut dişinin 450 bin yıl öncesinden kaldığı keşfedildi.

Fosil detaylı inceleme için paleontoloji müzesi Jamie’s Fossils Galore götürüldü.

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