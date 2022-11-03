İ﻿ngiltere'de göçmen merkezinde tutulan kız çocuğu, şişenin içinde fırlattığı mektupla yardım istedi 0:00 / 0:00

PA Media Göçmen merkezindeki çocuklar tel örgülere koşarak ellerindeki mesajı gazetecilere ulaştırdı.

İngiltere'nin güneydoğusundaki Kent bölgesinde bulunan Manston göçmen merkezinde bir kız çocuğu, güçlükle yaklaştığı tel örgülerin üzerinden fırlattığı şişe içine yazılı mesajla yardım çağrısında bulundu.

Kız çocuğunun mesajında, göçmen merkezindeki koşulların zorluğu ve yaşananlar anlatılıyor.

Mesajda, göçmen merkezinde hamile kadınların ve hastaların yardıma muhtaç olduğu aktarılıyor.

50 ailenin Manston’daki merkezde 30 günden fazla süredir tutulduğunu aktaran kız çocuğu, göçmen merkezinin “hapishane gibi” olduğunu belirterek, “gazetecilerden, örgütlerden ve herkesten” yardım istiyor.

İçişleri Bakanlığı ise tüm göçmenlerin temel ihtiyaçlarının sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Suella Braverman, Manston göçmen merkezindeki yoğunluğu azaltmak için göçmenlerin otellere aktarılması önerisine engel olmakla suçlanıyordu.

Hükümet Manston’daki göçmen merkezinde yasaya aykırı biçimde, göçmenlerin dört haftaya kadar tutulduğu eleştirileriyle de karşı karşıya.

Merkezde aynı anda en fazla 1600 göçmenin tutulması gerekirken, Kent’teki yerel yöneticiler bu sayının şu an 4 bine yaklaştığını bildiriyor.

PA Media ajansı fotoğrafçısına fırlatılan şişe içerisindeki mesajda, “Gerçekten yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen bize yardım edin” cümleleri yer alıyor.

Mesajda ayrıca, merkezde engelli bir çocuğun olduğu söylenerek, “Gerçekten kötü durumda, onların ise umrunda bile değil” deniyor:

“Çocuğu olanlar için hiç kolay değil... Birçok çocuk var. Burada olmamaları gerekir. Hapishanede değil okulda olmalılar.”

PA Media Göçmenlerin şişe içerisinde ilettiği mektup.

Mektupta ayrıca “Yemeklerimiz çok kötü, bizi hasta ediyor” ifadeleri de var.

Mesajın bulunduğu şişeyi fırlatan kız çocuğu, göçmen merkezinin güvenlik görevlilerini aşarak tel örgülere yaklaşmayı başardı ve şişeyi fotoğrafçıya fırlatabildi.

'Sizinle konuşmamıza izin verilmiyor'

Mektupta, “Sizinle konuşmak istiyoruz ama dışarıya çıkmamıza bile izin verilmiyor” yazılı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Manston merkezinde göçmenleri güvende tutacak tedarik ve donanım mevcut. İlk fırsatta alternatif bir barınma olanağı sağlayacağız” dedi.

Sözcü ayrıca, “Güvenli bir ülkeyi bırakıp insan kaçakçılarının elinde hayatlarını tehlikeye atanların iki kere düşünmeleri gerek. Onlara ne söylenirse söylensin, burada yeni bir yaşama başlamalarına izin verilmeyecek” dedi.

Bakanlık, İngiltere’ye gelen göçmenlere temel ihtiyaçlarının sağlandığını, güvenliklerinin birinci öncelik olduğunu kaydetti.

İngiltere'de hükümet bir süredir göçmenlere yönelik politikalar nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya kalıyor.

İçişleri Bakanı Suella Braverman, Avam Kamarası'nda bir oturumda, göçmen "istilasını" durdurmak istediğini söyledi. Braverman bu açıklaması sonrası "kışkırtıcı bir dil kullanmakla" suçlandı.

Manş Denizi üzerinden teknelerle İngiltere'ye gelen göçmenler, güvenlik ve kimlik kontrolleri için Manston'daki merkezde bekletiliyor.

Temmuz ayında hazırlanan bir raporda Manston'da belirgin iyileştirmeler yapıldığı sonucuna varılmıştı. Ancak cezaevleri baş müfettişi Charlie Taylor, merkezin bugünkü halinin "büyük ölçüde kötüleştiğini" kaydetti.