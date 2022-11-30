Branwen Jeffreys, Eğitim Editörü

İngiltere'de hayat pahalılığının artmasıyla birlikte, çocukların okulda yemek yemesi aileler için her zamankinden önemli hale geldi.

BBC News aileler ve okullarla görüşerek çözümün ne olabileceğini inceledi.

Ali ve Simran Raza sekiz yaşındaki kızları Alishah ile İngiltere'nin kuzeyindeki Bradford'ta iki katlı bir evde yaşıyor. Artan faturalardan dolayı yalnızca üst katı ısıtıyorlar.

Sebze-meyve toptancılığı yapan Ali Raza, "Durumu anca idare edebiliyoruz, fakat çok iyi durumda değiliz" diyor.

Raza, "Yalnızca bir iki ürün değil, her şeyin fiyatı arttı" diyerek haftalık alışveriş ödemesinin ikiye katlandığını belirtiyor.

Okulda öğle yemeği fiyatı 2,10 sterlin ve ailenin artık Alishah için haftada yalnızca bir ya da iki gün öğle yemeği satın almaya parası yetiyor.

Aynı zamanda bir beslenme uzmanı olan İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) Başkanı Prof. Susan Jebb BBC'ye, "Hayat pahalılığı krizinin artık bir toplum sağlığı krizine dönüşmesinden endişeleniyorum" diyor ve ekliyor:

"Okulların sağlıklı ve besleyici gıda temin ederek en azından çocukları koruma şansı var".

Maddi durumu ücretsiz okul yemeğine uygun değil

İngiltere'de anaokulu, ilkokul 1. ve 2. sınıflarda ücretsiz yemek veriliyor. Ancak daha sonraki sınıflarda ancak maddi durumu çok kötü olan çocuklar ücretsiz yemeğe hak kazanıyor.

Alishah 3. sınıfa gidiyor ve ailesi onun yemek parasını ödemek zorunda.

Simran kızı için akşam yemeğinde makarna ve salata hazırlıyor, Alishah öğle yemeklerinde akşamdan kalan yiyecekleri okula götürüyor. Alishah sadece Cuma günleri okulda sıcak yemek yiyor.

Okul Müdürü Helen Haunch, öğle yemeklerinde öğrencilerin en azından bir sebze yemesi için uğraştıklarını söylüyor. Okullarda belli yiyecek standartları var. Örneğin bir haftada iki kez yağda kızartma servis edilemiyor.

Çocuklar haftada birkaç gün öğle yemeğini okulda yiyor. Ancak son dönemde daha fazla çocuk evden yemek getirmeye başladı.

Aileler okulların daha sağlıklı beslenme için verdiği tavsiyelere uymaya çalışsa da, Haunch'a göre artan fiyatlarla bu dengeyi devam ettirmek çok kolay değil:

"Çocukların öğle yemeği için daha çok akşamdan kalma burger ya da restorandan söylenmiş ve arta kalmış soğuk yiyecekler getirdiğini görüyoruz. Bu genelde yoğurt, peynir ve meyve gibi yiyeceklerle dengelenmiyor."

İngiltere'de okul menülerinde işlenmiş fast food ürün bulunması 10 yıldan uzun bir süre önce kısıtlanmıştı.

FSA araştırmalarına göre yetişkinlerin yüzde 30'u artan fiyatlardan dolayı bir öğün atlıyor ya da daha az yiyor. Bu oran geçtiğimiz Mart ayına göre yüzde 22 arttı.

Bazıları tasarruf için buzdolaplarını kapıyor.

Tüm bunlar ailelerin yemek için daha az para harcamaya çalıştığını gösteriyor. Bu nedenle çocuklara okulda yemek sağlamak çok önemli.

Hükümet bu yılın başında okullardaki mutfaklarda hijyeni artırmak da dahil yeni bir iyileştirme politikası sözü vermişti.

Ailelerin yiyecek alacak parası yok

Alishah'ın okuluna her Salı yiyecek bağışı aracı ve satış tarihi geçmiş sebzeler geliyor. Aileler, çocukların okuldan alınma saatinde oyun bahçesinde bir masaya konan yiyeceklerden ihtiyaçları kadar alabiliyor ve karşılığında okula ödeyebildikleri kadar bağış yapıyorlar.

Okul Aile Birliği'ndan Sameera Khan, "Birkaç sterlin bile veremeyen aileler var" diyor ve ekliyor:

"Aileler çocuklarının okuldan ücretsiz yemek alıp alamayacağını soruyor ancak bunun bize bağlı olmadığını söylüyoruz".

Sallie George bu yazıya katkıda bulunmuştur.