İngiltere'de her 3 orta yaşlıdan biri birden çok kronik sağlık sorununa sahip - Haberler

İngiltere'de her 3 orta yaşlıdan birinin birden fazla kronik hastalığı var 0:00 / 0:00

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Ülkede uzun süredir devam eden "The 1970 British Cohort Study (BCS70)" başlıklı araştırmaya göre, İngiltere, İskoçya ve Galler'de 1970'te aynı hafta doğan yaklaşık 17 bin kişinin hayatı periyodik olarak izlendi. BMC Public Health dergisinde yayınlanan University College London'ın çalışması için ise bu araştırmaya katılanlardan yaklaşık 8 bin kişi ikinci bir araştırma için incelendi.

Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 34'ü 46-48 yaşlarında yüksek tansiyon ve akıl sağlığı sorunları gibi birden fazla kronik sağlık sorununa sahip. Tekrarlayan omurga rahatsızlıkları, yüksek riskli alkol sorunu, diyabet, astım ve bronşit de bu yaş grubunda en fazla görülen hastalıklar arasında yer aldı.

Öte yandan, daha yoksul ailelerde büyüyenlerin, daha varlıklı ailelerden gelen akranlarına göre birden fazla kronik sağlık sorununa sahip olma ihtimalinin yüzde 43 fazla olduğu ortaya konuldu.

Baş Araştırmacı Dr. Dawid Gondek, yaptığı açıklamada, hala nispeten genç olan bu kişilerde gözlemlenen sağlık sorunlarını görünce şaşırdığını ve endişelendiğini dile getirdi.

Halk sağlığı kurumlarını, orta yaşlı insanlara sağlıklarını nasıl koruyacakları konusunda tavsiyelerde bulunmaya çağıran Gondek, "Önceki nesillerle karşılaştırıldığında, orta yaştaki İngiliz yetişkinlerin sağlığının kötüleşmekte olduğu görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.