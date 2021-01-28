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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1239 kişi öldü

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1239 artarak 103 bin 126'ya yükseldi.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1239 kişi öldü
HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 bin 680 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 743 bin 734'e çıktı.

Son 24 saatte 1239 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 103 bin 126'ya yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 7 milyon 447 bin 199'a ulaştı, bunlardan 476 bin 298'ine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 36 bin 931 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 937'si yoğun bakımda bulunuyor.

İNGİLTERE'DE YENİ ÖNLEMLER

İngiltere hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aldığı yeni önlemleri kamuoyuna açıkladı.

Avam Kamarası'nda konuşan Başbakan Boris Johnson, "kırmızı listede" bulunan 30 ülkeden İngiltere'ye giriş yapacakların 10 gün otellerde karantinaya gireceklerini söyledi.

Boris Johnson, bu ülkelerin, koronavirüsün mutasyon geçirmesi yüzünden "yüksek riskli" görülen yerler olduğunu belirtti.

Listede, Brezilya başta olmak üzere bazı Güney Amerika ülkeleri ve Afrika'nın güneyindeki ülkelerle Portekiz bulunuyor.

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