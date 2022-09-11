İngiltere'de Kraliçe'nin portresini taşıyan para, pul, pasaport ve diğer belgelere ne olacak?

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Kraliçe 2. Elizabeth 70 yıllık hükümdarlığı döneminde İngiltere'de günlük yaşamın önemli bir parçası haline geldi. Para, pul ve pasaportlarda onun portresi yer alıyor. Peki şimdi ne değişecek, süreç nasıl işleyecek?

Paralar kademeli olarak değişecek

İngiltere'de dolaşımda olan 29 milyar adet madeni para Kraliçe'nin portresini taşıyor. Bunların son tasarımı 2015'te yapılmış, 2. Elizabeth'in 88 yaşındaki portresi kullanılmıştı. Bu Kraliçe'nin tahttaki 70 yılı boyunca paralarda kullanılan beşinci portresi oldu.

Kraliyet Darphanesi, Kral 3. Charles'ın portresini taşıyan madeni paraların ne zaman basılacağına dair henüz bir açıklama yapmadı. Ancak bu kademeli bir geçiş olacağı için Kraliçe'nin portresini taşıyan paralar daha uzun yıllar dolaşımda olacak.

İngiltere 1971'de ondalık sisteme geçerken yapılan düzenleme öncesinde madeni paralarda farklı hükümdarların portrelerine rastlamak normaldi.

Getty Images Kraliçe'nin portresi ilk olarak 1960'ta 1 sterlin kağıt paranın üzerinde yer aldı

Kral 3. Charles'ın hangi portresinin paraya basılacağı henüz bilinmese de, 2018'de 70. yaş günü için basılan hatıra para biraz fikir verebilir.

Ama kesin olan şu ki Kral'ın portresi Kraliçe'ninkinden farklı olarak sola dönük olacak. Geleneklere göre, para üzerindeki her yeni hükümdar portrelerinin yönünün değişmesi gerekiyor.

Hükümet onay verdikten sonra yeni madeni paralar Galler'in güneyindeki Kraliyet Darphanesi'nde basılacak.

İngiltere Merkez Bankası'nın bastığı kağıt paralarda 1960'tan itibaren Kraliçe'nin portresi yer aldı. Ancak İskoçya ve Kuzey İrlanda bankalarının bastığı paralarda hükümdarın portresi bulunmuyor.

Bugün dolaşımda 80 milyar sterlin değerinde toplam 4,5 milyar adet kağıt para bulunuyor. Madeni paralar gibi bunların değişmesi de kademeli olacak.

KRALİYET DARPHANESİ

Pullar ve posta kutuları

Royal Mail'in (Kraliyet Posta Hizmetleri) 1967 yılından bu yana bastığı tüm pullarda Kraliçe 2. Elizabeth'in profilinin kabartmalı bir silueti yer alıyor.

Royal Mail artık Kraliçe 2. Elizabeth pulları basmayacak, yeni pulların basım sürecini başlatacak. Ancak mevcut pullar hala kullanılabilecek.

Yeni Kral 3. Charles'ın fotoğrafı daha önce pullarda yer almıştı, ancak Royal Mail yeni tasarımlarla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İngiltere'nin ünlü kırmızı posta kutularının üzerinde de kraliyet sembolleri yer alıyor.

Ülkedeki 115.000 posta kutusunun yüzde 60'ından fazlası Kraliçe 2. Elizabeth'in EIIR işaretini taşıyor - Elizabeth'in E'si ve kraliçe anlamına gelen Regina'nın R'si. İskoçya'da ise İskoç tacı yer alıyor.

İskoçya dışında, yeni posta kutuları artık Kral'ın sembolünü taşıyacak; ancak kurulan yeni posta kutularının sayısı oldukça az olduğundan, bunlardan birini görmek biraz zaman alabilir.

ROYAL MAIL

Kraliyet onay mührü

İngiltere'de domates ketçabından mısır gevreği paketlerine ve parfüme kadar bazı tüketim maddelerinin üzerinde "Majesteleri Kraliçe'nin emriyle" ibaresinin yanında Kraliyet Arması'na da rastlamak mümkün. Bunlar Kraliyet Emri verilmiş ürünler ve üretici şirket Kraliyet Hanelerine bunları düzenli olarak tedarik ediyor.

Son yüz yılda hükümdar, eşi ve varisinin her biri kendi Kraliyet Emirlerini çıkarmış ve şu anda 800 şirketin elinde yaklaşık 900 Kraliyet Emri bulunuyor.

İmtiyaz sahibi öldüğünde, verdiği tüm Kraliyet Emirleri geçersiz hale geliyor ve şirketin iki yıl içinde Kraliyet Armalarını kullanmayı bırakması gerekiyor. (İstisnai olarak, Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi Ana Kraliçe tarafından verilen imtiyazlar ölümünden sonra beş yıl süreyle geçerliliğini korumuştu).

Charles'ın Galler Prensi olarak çıkardığı emirler artık Kral olduğu için devam edecek.

Yeni Kral'ın oğlu ve varisi Prens William'a da kendi izin belgelerini çıkarma yetkisi vermesi bekleniyor.

Getty Images Kraliyet arması taşıyan bir ketçap

Pasaportlar hala geçerli

Ancak güncellenmesi gereken belgeler arasında pasaportlar da var.

Tüm İngiliz pasaportları Majesteleri adına düzenlenir. Bugüne kadar çıkarılan pasaportlarda kapağın iç kısmında yazan Majesteleri Kraliçe ifadesi yerine bundan sonra Majesteleri Kral ifadesi yer alacak. Ancak mevcut pasaportlar geçerlilik süresi sonuna kadar kullanılabilecek.

İngiltere ve Galler'deki polis güçleri, miğferlerinin ortasındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in kraliyet şifresini değiştirmek zorunda kalacak.

Hükümdar tarafından Kraliçe'nin Avukatı olarak atanan avukatlar artık Kral'ın Avukatı olarak anılacak.

Ayrıca İngiltere milli marşının sözlerindeki "Tanrı Kraliçeyi Korusun" ifadesi de değişecek.

Charles'ın resmi törenle Kral ilan edilmesinin ardından St. James Sarayı'nın balkonundan "Tanrı Kralı Korusun" ifadesini de içeren bir anons yapılacak.

Ardından milli marş çalınacak ve 1952'den bu yana ilk kez "Tanrı Kralı Korusun" sözleriyle söylenecek.