İngiltere'de monarşi karşıtlarının gözaltına alınması tartışma yarattı: Yasa eleştirildi, polis özür diledi

Reuters Cumartesi günü Kral 3. Charles için yapılan taç giyme töreni sırasında Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda toplanan cumhuriyetçiler, kraliyeti protesto etti

İngiltere Kralı 3. Charles için Cumartesi yapılan taç giyme töreni sırasında gösteri yapan monarşi karşıtlarının gözaltına alınması, hararetli bir tartışma yarattı.

Taç giyme töreninin yapıldığı gün düzenlenen protestolarda toplam 64 kişi gözaltına alındı. Bu konuda genel olarak gösteri ve toplantı ve ifade özgürlüğünün engellendiği ve polisin gereğinden fazla güç kullandığı yönünde eleştiriler var.

Ama iktidar partisi mensupları ve emekli polislerin de katıldığı eleştiriler özellikle, bu göstericilerden 6'sının gözaltına alınmasına dayanak gösterilen yeni yasal düzenlemeye odaklandı.

Bu yıl kabul edilen bu yasa polisin göstericileri, herhangi bir yasayı çiğnemeden önce gözaltına almasına olanak veriyor.

Muhafazakar Parti milletvekili David Davis yasanın fazla kapsamlı ve muğlak olduğunu söyledi ve gözden geçirilmek üzere parlamentonun İçişleri Karma Komisyonu'na getirilmesi çağrısı yaptı.

Eski bir Emniyet Müdürü olan Sir Peter Fahy de "Daha bir kaç gün önce kabul edilmiş bir yasanın nasıl yorumlanacağının zavallı polis memurlarına bırakıldığını" söyleyerek eleştirilere katıldı.

Londra Emniyet Müdürlüğü Pazartesi günü, eleştirilere yanıt verirken memurların görevini yaptığını savundu. Öte yandan 6 Cumhuriyetçi göstericinin gözaltına alınmasından dolayı üzüntülerini bildirdi ve bu kişilere karşı herhangi bir suçlama getirilmeyeceğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada bu kişilerin, yanlarında kendilerini bir yere zincirlemeye yarayabileceği düşünülen bazı eşyalar bulunduğu ve bu yolla taç giyme törenini sekteye uğratabilecekleri kuşkusuyla gözaltına alındıkları kaydedildi.

Polis açıklamasında buna karşılık daha sonra yapılan değerlendirmeler ışığında bu iddialarını 'kuşkuya yer bırakmayacak şekilde' kanıtlayamadıkları, bu nedenle gözaltına alınanlar hakkında hiç bir hukuki işlem başlatılmamasına karar verildiği de belirtiliyor.

Londra Emniyet Müdürü de bir gazeteye yolladığı açıklamasında "Bu altı kişinin yüzlerce barışçı göstericiye katılamaması talihsiz bir durum ama bu hızlı ve çok büyük güvenlik operasyonu bağlamında polis memurlarının tutumunu destekliyorum" dedi.

'Polis kapıma kadar gelip özür diledi'

Monarşi karşıtı gösteride gözaltına alınan gruptan Graham Smith sosyal medya mesajında, polislerin gösteriye müdahale biçimi konusunda hukuki yollara başvurmayı düşündüklerini söyledi. Ama polisin kendisinden bizzat özür dilemeye geldiğini de anlattı.

Smith "Kapıma gelen üç polis şahsen benden özür dilediler ve el koydukları, pankartlarımızı bir yerlere bağlamak için kullandığımız malzemeyi de iade ettiler. Gelenlerin biri baş komiser ikisi polis memuruydu. Bayağı mahcup olmuş ve samimi görünüyorlardı" diye konuştu.

Smith daha sonra Twitter'dan paylaştığı mesajında, avukatlarla görüştüklerini ve yasal yollara başvurabileceklerini ayrıca konuyla ilgili bir soruşturma açılmasını da talep ettiklerini söyledi.

Eleştirilen yasa ne diyor?

2023 tarihli Kamu Düzeni Yasası, Muhafazakar Parti hükümetinin gösteri ve yürüyüşlerle ilgili olarak son iki yıl içerisinde çıkardığı ikinci mühim yasa.

2022 yılında milletvekilleri, toplantı ve yürüyüşlere "çok gürültülü olmaları halinde" daha geniş kısıtlamalar getirilmesini kabul etmişti.

Tartışmalı son yasa ise daha da ileri gidiyor ve protesto gösterilerine katılanların, polis tarafından, bazı durumlarda, herhangi bir 'suç işlemeden', işleyeceği kuşkusuyla gözaltına alınmasına olanak veriyor.

Yollar ve demiryolları gibi temel ulusal altyapıya müdahale niteliğindeki eylemlere katılanlara 12 ay hapis cezası verilebiliyor.

Kendisini taşınamaz bir nesneye ya da binaya yapıştıran, zincirleyen kişilere 6 ay hapis cezası verilebiliyor. (Cumartesi günkü gözaltılar da bu maddeye dayanıldı)

Yasa protestocuların, insanların günlük yaşamını "ciddi şekilde sekteye uğratabilecek" eylemler yapmasını yasaklıyor. Polis yapışkan ya da zincir-kilit gibi malzeme bulunduğu kuşkusuyla insanların üzerini arayabiliyor.

Bir protesto eyleminin parçası olarak tünel kazmaya üç yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. (Bu eylem bir metro hattına karşı çıkan gruplarca kullanıldı)

Muhafazakar Parti'nin daha önceki hükümetlerinde bakanlık da yapmış önde gelen milletvekillerinden David Davis, partisinin bu yasaya karşı oy kullanan tek üyesi olmuştu.

Bugün BBC'ye konuşan Davis hiç kimsenin güzel bir günün sekteye uğramasını istemeyeceğini kaydetti, "Ama pankart ve döviz açma hakkı da Britanya demokrasisinin dokunulamaz bir parçasıdır" diye ekledi.