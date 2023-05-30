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İngiltere'de ölüme meydan okunan peynir yarışına bu yıl da yüzlerce kişi kaldı

İngiltere’nin Gloucester kenti yakınlarındaki Coopers Tepesi’nde düzenlenen peynir yuvarlama yarışına bu yıl da yüzlerce kişi katıldı.

İngiltere'de ölüme meydan okunan peynir yarışına bu yıl da yüzlerce kişi kaldı
BBC TÜRKÇE

İngiltere’nin Gloucester kenti yakınlarındaki Coopers Tepesi’nde düzenlenen peynir yuvarlama yarışına bu yıl da yüzlerce kişi katıldı.

Yarışmacılar, çok dik bir tepe olan Coopers Tepesi’nde 3 kg ağırlığındaki Gloucester peynirini kovaladı.

Dünyaca ünlü etkinlik, güvenlik endişelerine rağmen gerçekleşti.

Yarışmaya Manchester’dan katılan 28 yaşındaki Matt Crolla erkekler yarışın galibi oldu. Kadınlar yarışını ise tepeden yuvarlanırken bayılan Delaney Irving kazandı.

Crolla, "Bilincimin iyi olduğu ve çok fazla ciddi yara almadığım için mutluyum" dedi. Kendisine sorulan yarışmaya nasıl hazırlandığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

“Bunun için idman yapabileceğimi sanmıyorum, yapamam değil mi? Bu aptallık olurdu.”

yarışmaBBC

Kanada’nın Vancouver Adası’ndan gelen 19 yaşındaki Irving ise, “hatırlayabildiğine göre yarışın iyi geçtiğini” söyledi.

Irving, "Koştuğumu, sonra başımı çarptığımı ve sonra çadırda uyandığımı hatırlıyorum" dedi ve şöyle devam etti:

"Hala buna gerçekten inanmıyorum, ama harika hissettiriyor."

Irving BBC
Delaney Irving yarışmaya Kanada'dan geldi

Etkinliğin organizasyonunda yer alan Peynir Takımı’nın gönüllülerinden Kyla Hill ise, peynir yuvarlama işine ilişkin tutkusundan bahsetti:

“Bu yarışma Brockworth köyünü haritada görünür kılıyor. Bizi biraz daha ünlü yapıyor. Dünyanın dört bir yanından insanları da buraya çekiyor.”

Uluslararası yarışmacı olup kazananlar arasında yer alanlardan biri de Japonya'dan gelen Ryoya Minami oldu. Yarışa neden girdiği sorulduğunda Minami, "Çünkü peyniri severim" yanıtını verdi.

Peynir, bayırdan aşağı yuvarlanırken 110 kilometre hıza ulaşıyor.

Etkinlik yüzyıllardır devam ediyor.

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