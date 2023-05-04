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İngiltere'de sokaklar ve hediyelik eşya mağazalarında "taç giyme" hareketliliği

İngiltere'de Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni öncesi Londra sokakları, iş yerleri ve kamusal alanlar tören için süslenirken vatandaşlar taç giyme törenine özel üretilen eşyalara büyük ilgi gösteriyor.

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  • İngiltere'de sokaklar ve hediyelik eşya mağazalarında "taç giyme" hareketliliği

    Başkent Londra'da her yerde 6 Mayıs'taki taç giyme törenine yönelik hazırlıkları görmek mümkün. "Taç giyme hafta sonu" olarak anılan 6-7 Mayıs ve resmi tatil olan 8 Mayıs için ülke genelinde kutlama etkinlikleri ve eğlenceler düzenlenecek.
  • İngiltere'de sokaklar ve hediyelik eşya mağazalarında "taç giyme" hareketliliği

    Londra'da neredeyse her parkta çocuklara yönelik oyun alanları kurulurken kentin önemli caddeleri ile meydanları da taç giyme gününde yapılacak özel kutlamalara sahne olacak.

     

     
  • İngiltere'de sokaklar ve hediyelik eşya mağazalarında "taç giyme" hareketliliği

    Şehrin Thames Nehri kıyısındaki Hammersmith, Fulham ve Chiswick bölgelerinde önemli caddeler ve parklarda pazar günü düzenlenecek "Büyük yemek" etkinliği için hazırlıklar yapılıyor.

     

     
  • İngiltere'de sokaklar ve hediyelik eşya mağazalarında "taç giyme" hareketliliği

    Halkın yeni kralı kutlamak için bir araya geleceği yerlerde belediyeler ve sivil toplum kuruluşları masa düzeni, yemekler ve çocuk oyun alanlarını kuruyor. Hammersmith'in meşhur King Caddesi de bu kapsamda hafta sonu ve pazartesi trafiğe kapatılacak.

     

     
  • İngiltere'de sokaklar ve hediyelik eşya mağazalarında "taç giyme" hareketliliği

    Londra'nın en meşhur caddeleri Oxford ve Regent caddeleri de yeni kralı kutlamak için hazırlanan mekanlardan. Tamamı bayraklarla süslenen iki caddede bazı mağazalar da taç giyme töreni için giriş ve çıkışları ile vitrinlerini hazırladı.

     

     
  • İngiltere'de sokaklar ve hediyelik eşya mağazalarında "taç giyme" hareketliliği

    Taç giyme töreninin kalbinde yer alacak Buckingham Sarayı önündeki The Mall Caddesi, Trafalgar Meydanı ve Parlamento Meydanı da tören için hazır. Binlerce insanın kralın geçit törenini izleyeceği bu üç noktada hem süslemeler dikkati çekiyor hem de davetlilere yönelik kurulan tribünler ile basın için oluşturulan platformlar yer alıyor.

     

     
  • İngiltere'de sokaklar ve hediyelik eşya mağazalarında "taç giyme" hareketliliği

    ÇOCUKLARA ÖZEL KRAL CHARLES KİTABI

    En son 1953'te taç giyme töreni gören İngiltere'de Kral 3. Charles'ın taç giymesi tarihi bir olay olarak kabul ediliyor. Ülkede 70 yıl sonra düzenlenen ilk törenin etkisi sadece hediyelik eşya mağazalarında değil tüm mağazalarda görülüyor.

     

     
  • İngiltere'de sokaklar ve hediyelik eşya mağazalarında "taç giyme" hareketliliği

    TAHTA ÇIKAN EN YAŞLI HÜKÜMDAR

    Kral 3. Charles, yaklaşık 70 yıl beklediği tahta 6 Mayıs'ta düzenlenen törenle çıkacak.

     

     
  • İngiltere'de sokaklar ve hediyelik eşya mağazalarında "taç giyme" hareketliliği

    Annesi Kraliçe Elizabeth'in eylül ayında hayatını kaybetmesinin ardından kral olan Charles için dini taç giyme töreni Westminster Katedrali'nde düzenlenecek.
  • İngiltere'de sokaklar ve hediyelik eşya mağazalarında "taç giyme" hareketliliği

    Kral, törene Buckingham Sarayı'ndan çıktıktan sonra kortejle yaklaşık 40 dakikalık bir yürüyüşün ardından ulaşacak ve burada yapılan dini törenle taç giyecek.

     

     
  • İngiltere'de sokaklar ve hediyelik eşya mağazalarında "taç giyme" hareketliliği

    Galler Prensi unvanını 65 yılla en uzun süre taşıyan Charles, tahta geçen en yaşlı hükümdar.

     

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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