Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere İngiltere'de yılın futbolcusu Salah oldu! - Futbol Haberleri

        İngiltere'de yılın futbolcusu Salah oldu!

        İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü, Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 00:11 Güncelleme: 20.08.2025 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'de yılın futbolcusu Salah!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü, Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah kazandı.

        PFA'dan yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Salah, takım arkadaşı Alexis Mac Allister, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Newcastle United'dan Alexander Isak, Chelsea'den Cole Palmer ve Arsenal'dan Declan Rice'ı geride bırakarak ödüle layık görüldü.

        Liverpool'un geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan Salah, bu ödülü üç kez kazanan ilk oyuncu oldu.

        Yılın genç futbolcusu ise Aston Villa'nın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Morgan Rogers seçildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Trump Orban ile görüştü"
        "Trump Orban ile görüştü"
        "Rusya'nın çıkarlarına saygı duyulmadan olmaz"
        "Rusya'nın çıkarlarına saygı duyulmadan olmaz"
        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli
        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Türkiye'ye serin nefes
        Türkiye'ye serin nefes
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar