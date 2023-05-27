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İngiltere'den sonra Japonya: Başbakan Kishida'nın oğluna parti uyarısı

Japonya'da, Başbakan Fumio Kishida'nın sekreteri ve en büyük oğlu Shotaro Kishida'ya, babasının konutunda düzenlediği eğlence nedeniyle uyarı verildi. İngiltere'de de koronavirüs kısıtlamaları sırasında başbakanlık ofisinde düzenlenen partilere ilişkin tartışmalar çıkmış, istifalar gelmişti.

İngiltere'den sonra Japonya: Başbakan Kishida'nın oğluna parti uyarısı
AA

Ulusal yayımlanan Shukan Bunshun dergisi, Shotaro Kishida'nın, başbakanlık konutunda parti verdiği haberini yayımladı.

Haberin fotoğraflarında, Kishida'nın, konutta ağırladıkları akrabaları ve yabancı misafirleriyle eğlenceleri anları ile bir kişinin kırmızı halı kaplı merdivende yatarken verdiği poz görüldü.

Devlet Televizyonu NHK haberinde, Japonya Başbakanı Kishida'nın, söz konusu partiye yönelik, sekreteri ve oğlu Kishida'ya gerekli serzenişte bulunduğu aktarıldı.

Ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP), açıklamasında, partinin, kamu ve özel işlerin birbirinden ayrılamadığına örnek teşkil ettiğini savundu.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, tutumunu "uygunsuz" olarak nitelediği Shotaro Kishida'ya güçlü şekilde uyarı verildiğini açıkladı.

Hükümetin durumun farkında olduğunu kaydeden Matsuno, "Olayın tekrarlanmaması için (resmi konutun) uygun kullanım ve yönetimini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Başbakanlığı Ekim 2021'de üstlenen Kishida, görev döneminin birinci yılını doldururken, 31 yaşındaki oğlu Shotaro Kishida'yı yönetici sekreteri olarak atamıştı.

Kabine Baş Sekreterliği, o dönem, atama kararının "kişinin şahsiyeti ve ön sezgileri" temel alınarak, "doğru kişiyi doğru yere yerleştirme" düşüncesiyle verildiğini belirtmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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