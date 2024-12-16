İngiltere'den Suriye'ye acil yardım

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de ve Orta Doğu'da uzun vadeli güvenlik inşasına destek olmak için Suriye halkına yönelik 50 milyon sterlinlik (yaklaşık 2,2 milyar lira) insani yardım desteği verileceği ifade edildi.

Yardımların Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşları (STK) vasıtasıyla ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, Suriye'de kapsayıcı hükümet kurulması arzusu da vurgulandı.

İngiltere'nin sağlayacağı yardımın Suriye dışında Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılara yönelik olacağı da belirtilen açıklamada, yardımın 30 milyon sterlinlik kısmının Suriye içindeki projeler için kullanılacağı vurgulandı.

Açıklamada, ülkedeki geçici yönetime insan haklarını koruması, insani yardımları engelsiz şekilde ulaştırması, kimyasal silahların güvenli şekilde ortadan kaldırılması, terör ve aşırıcılıkla mücadele çağrısı da yapıldı.

Kalan 20 milyon sterlinlik yardımın Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılar için kullanılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (OPCW) Suriye'deki çalışmaları için 120 bin sterlinlik (yaklaşık 5,3 milyon lira) ek destek verileceği de bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'nin 2012'den bu yana Suriye, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'daki Suriyeliler için 4,3 milyar sterlinlik yardım yaptığı da hatırlatıldı.