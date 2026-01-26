Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam İngiltere'den Vietnam'a yürüyen 2 arkadaş, Samsun'a geldi

        İngiltere'den Vietnam'a yürüyen 2 arkadaş, Samsun'a geldi

        İngiltere'den yürüyerek Vietnam'a gitmeyi hedefleyen 2 arkadaş, Samsun'un Alaçam ilçesine ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 09:30 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'den yola çıktılar, Samsun'a ulaştılar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere'den yaklaşık 1,5 yıl önce yola çıkan Sophie Tang (27) ve Luke Deakin (32) yürüyerek Samsun'un Alaçam ilçesine geldi.

        Kaymakamlık proje koordinatörü Gülşah Pekcan ile görüşen gezginler, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir'i de ziyaret etti.

        İlçede misafir edilen İngiliz gezginler, geceyi Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Evleri'nde geçirdi.

        Sophie Tang, seyahati ve macerayı çok sevdikleri için yürüyerek Vietnam'a gitmeye karar verdiklerini söyledi.

        Gezilerini sosyal medyada yayımlayarak gelir elde ettiklerini anlatan Tang, "Bu sayede yolculuğumuzu sürdürebildiğimiz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Yaklaşık 1,5 yıl içinde Vietnam'a ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

        REKLAM

        Deakin de Alaçam'da tanıştığı herkesin çok iyi ve misafirperver olduğunu dile getirerek, "Jandarmayla tanıştık, kahve ikram ettiler. Nehri ve sahili gördük, gerçekten çok güzeldi. Belediye başkanıyla tanıştık. Alaçam'da insanların çok dost canlısı olduğunu söyleyebilirim. Burada olmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

        Alaçam Belediye Başkanı Özdemir ise gezginleri ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydederek, "Alaçam'ın doğal güzelliklerini ve insanlarımızın misafirperverliğini yakından görme fırsatı buldular. Bu güzel ilçeyi dünyanın farklı noktalarında anlatacaklarına inanıyoruz. Yolculuklarında başarılar diliyoruz" diye konuştu.

        Gezgin arkadaşlar, daha sonra ilçeden ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şişli cinayetinin şüphelilerinin İstanbul Havalimanı'ında yakalandığı anların görüntüleri ortaya çıktı

        Şişli'de, çöp konteyneri içerisinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. Olayın ardından Gürcistan'a kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan şüpheliler D.A.U.T.(31) ve G.A.K.(29)'ın yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. (DHA)

        #İngiltere
        #vietnam
        #Samsun
        #Alaçam
        #Sophie Tang
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Türkiye'nin batısı için sağanak ve lodos uyarısı
        Türkiye'nin batısı için sağanak ve lodos uyarısı
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!