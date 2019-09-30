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İngiltere Genelkurmay Başkanı: Siber saldırılar nedeniyle her gün savaş halindeyiz

İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter, İngiltere'nin Rusya ve diğer ülkelerden gelen siber saldırılar nedeniyle "her gün savaş halinde olduklarını" söyledi. Pazar günü Eski CIA Direktörü David Petraeus ile birlikte katıldığı Cliveden Literary Festival'da konuşan Carter, modern dünyada barışla savaş arasındaki ayrımın yok olduğunu, rekabetle çatışma arasına net bir çizgi çekmenin mümkün olmadığını belirtti.

İngiltere Genelkurmay Başkanı: Siber saldırılar nedeniyle her gün savaş halindeyiz
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter

İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter, İngiltere'nin Rusya ve diğer ülkelerden gelen siber saldırılar nedeniyle "her gün savaş halinde olduklarını" söyledi.

Pazar günü Eski CIA Direktörü David Petraeus ile birlikte katıldığı Cliveden Literary Festival'da konuşan Carter, modern dünyada barışla savaş arasındaki ayrımın yok olduğunu belirtti.

İngiltere'de yayımlanan Telegraph gazetesinde yer alan habere göre Carter, rekabetle çatışma arasına net bir çizgi çekmenin artık mümkün olmadığını vurguladı:

"Şu an kendimi savaşta hissediyorum ama bu geçmişte tanımladığımız türden bir savaş değil. Bunun nedeni ise devlet dışı güçlerle yürütülen düşünce savaşlarının ve büyük güçler arası rekabetin bizi her gün tehdit eder hale gelmesi."

Savaşların internete ve uzaya taşındığını söyleyen Carter, kara-deniz-hava savaşlarına dair savaş konseptlerinin güncelliğini yitirmekte olduğunu açıkladı:

"Artık sizi öne geçirecek şey bilgi akışının her şeyi nasıl bir araya getirdiği ve her seviyede nasıl düzgün bir şekilde entegre olacağımız.

"İşimizin merkezinde bilgi olacak. Geleceğin savaşları bilgi merkezli olacak.

"Yine insanların etkileşimleri olacak: Savaş esasında siyasi bir fonksiyon taşır. Ama insan etkileşimleri çok daha karmaşık bir şekilde olacak ve kara, hava ve suyun yanı sıra uzay ve siber alanda da gerçekleşecek."

Aynı etkinlikte konuşan David Petraeus ise Çin'in son 40 yıldaki yükselişinin insanlık tarihinde eşi benzeri görülmediğini, "rövanşist" Rusya'nın tavırlarının uluslararası normları birer birer yok ettiğini söyledi.

Bu iki ülkenin uluslararası angajman kurallarına dair "yorumlarının" silahlı çatışmaların nasıl ele alınacağına dair etik ve yasal temelleri zayıflattığını belirten Petraeus, "Rusya beş yıl öncesine kıyasla daha büyük bir tehdit" dedi.

  • İnsanlık için en büyük tehditler neler?
  • Yeni döneme ABD, Rusya ve Çin'in silahlanma yarışı mı damga vuracak?
  • 1918'den 2018'e aynı soru: Yeni bir Büyük Savaş çıkar mı?
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