İngiltere kapısı kapanan Vida'ya İspanya'dan ilgi var

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösteren Domagoj Vida, Hırvatistan formasıyla finalde boy göstermiş ve Avrupa'dan bazı kulüplerin dikkatini çekmişti. Adı bir süredir İngiliz ekipleriyle anılan Hırvat stoperle ilgili olarak Beşiktaş kulübüne resmi bir teklif gelmezken, Ada defteri dün itibariyle kapandı.

Beşiktaş'ın an itibariyle para kazanma ihtimali en yüksek oyuncu olan Vida'ya İspanya'dan teklif olduğu öğrenildi. Valencia ve Sevilla başta olmak üzere La Liga'dan bazı kulüplerin 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi. Hırvat yıldız, satılmadan transfer için kaynak bulamayan Beşiktaş yönetimi ise İspanya'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Vida'nın menajeri, tecrübeli stoperi isteyen kulüplerle görüşmelerini sürdürürken, ilerleyen günlerde bu transferle ilgili olarak önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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