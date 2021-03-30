Yalnızca 3 tane bulunuyor... Altın paraya rekor fiyat 0:00 / 0:00

DHA

Birlikte olduğu Amerikalı Wallis Simpson için 1936 yılında tahttan feragat ettiği belirtilen İngiltere Kralı 8. Edward adına basılan, piyasaya sürülmeyen ve dünyada yalnızca 3 adet bulunan 5 poundluk altın madeni paradan bir tanesi rekor fiyata alıcı buldu.

DHA'nın haberine göre altın madeni para 1.65 milyon sterline (18 milyon 751 bin TL) satıldı.

ALICI ABD'DEKİ KOLEKSİYONCUDAN

Edward’a ait altın madeni paranın, ABD’nin Dallas'taki Heritage Müzayedeleri'nde bir koleksiyoncu tarafından satın alındığı ifade edilirken, bugüne kadar satılan en pahalı İngiliz madeni parası olduğu belirtildi.

Önceki rekorun ise geçtiğimiz ekim ayında 703 bin sterline Monako'da satılan 1831 yılı üretimli Kral William IV adına basılmış altın 5 poundluk madeni para olduğu kaydedildi.

İngiltere Kralı 8.Edward, Wallis Simpson ile birlikteliği nedeniyle tahttan 1936 yılında çekilmişti.

Çift 1937 yılında ise evlenmiş, bu kararın ardından Kraliçe 2. Elizabeth'in babası ve sonra da kendisine tahtın yolunu açmıştı.