Yalnızca 3 tane bulunuyor... Altın paraya rekor fiyat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

İngiltere Kralı 8'inci Edward adına basılan paraya rekor fiyat!

Birlikte olduğu kadın için tahttan vazgeçtiği belirtilen İngiltere Kralı 8. Edward adına basılan ve dünyada yalnızca 3 tane bulunan altın 5 poundluk madeni para 1.65 milyon sterlinle rekor fiyata satıldı

İngiltere Kralı 8'inci Edward adına basılan paraya rekor fiyat!
Yalnızca 3 tane bulunuyor... Altın paraya rekor fiyat
0:00 / 0:00
DHA

Birlikte olduğu Amerikalı Wallis Simpson için 1936 yılında tahttan feragat ettiği belirtilen İngiltere Kralı 8. Edward adına basılan, piyasaya sürülmeyen ve dünyada yalnızca 3 adet bulunan 5 poundluk altın madeni paradan bir tanesi rekor fiyata alıcı buldu.

DHA'nın haberine göre altın madeni para 1.65 milyon sterline (18 milyon 751 bin TL) satıldı.

ALICI ABD'DEKİ KOLEKSİYONCUDAN

Edward’a ait altın madeni paranın, ABD’nin Dallas'taki Heritage Müzayedeleri'nde bir koleksiyoncu tarafından satın alındığı ifade edilirken, bugüne kadar satılan en pahalı İngiliz madeni parası olduğu belirtildi.

Önceki rekorun ise geçtiğimiz ekim ayında 703 bin sterline Monako'da satılan 1831 yılı üretimli Kral William IV adına basılmış altın 5 poundluk madeni para olduğu kaydedildi.

İngiltere Kralı 8.Edward, Wallis Simpson ile birlikteliği nedeniyle tahttan 1936 yılında çekilmişti.

Çift 1937 yılında ise evlenmiş, bu kararın ardından Kraliçe 2. Elizabeth'in babası ve sonra da kendisine tahtın yolunu açmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Peru’da 3 bin 200 yıllık tapınak keşfedildi
YAŞAMTarlalarını genişletirken buldular... 3 bin 200 ...
29 Mart Milli Piyango çekilişi sonuçları 2021 - Milli Piyango bilet sorgulama ekranı
YAŞAM29 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 29 Mart 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAMTam 133 Milyon TL! İşte kazanan numara
On Numara sonuçları 29 Mart 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama
YAŞAMBüyük ikramiye tek kişiye çıktı
Günlük burç yorumları! 30 Mart 2021 Salı
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Yüz şekline göre gözlük seçimi nasıl olmalı?
YAŞAMYüz şekline göre gözlük seçimi nasıl olmalı?
SON DAKİKA Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 29 Mart 2021 - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula!
YAŞAMÇılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
SON DAKİKA On Numara sonuçları AÇIKLANDI 29 Mart 2021 - On Numara çekiliş sonucu sorgula, tıkla öğren
YAŞAMOn Numara sonuçları açıklandı 29 Mart 2021!
Ormanlardan elde edilen 'sıvı altın': Argan yağı
YAŞAMTek bir yerde yetişiyor... Adeta 'sıvı altın'
Medusa kabartmalı beddua yazılı lahit müzede sergileniyor
YAŞAMBeddua yazılı lahitte ilginç detay!