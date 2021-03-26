İstifa eden adam son maaşını görünce şoke oldu! 0:00 / 0:00

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ABD'nin Georgia eyaletinde Kasım ayında, istifa eden Andreas Flaten'ın iş vereninden 915 dolar alacağı kalmıştı. Aylar sonra borcunu alan Flaten, maaşını alma biçimini görünce şoke oldu.

Flaten, parayı 91 bin 500 madeni para şeklinde kapısına bırakılmış halde buldu. Üstelik paralar yağa benzer bir maddeyle kaplıydı. Ayrıca madeni para yığının tepesinde maaş makbuzu ve ayrılık mektubu da bulunuyordu.

Bunun çocukça bir şey olduğunu söyleyen Flaten, "Şimdi gecelerim madeni paraları temizlemekle geçiyor, ki böyle nakde çevirebileyim. Birkaç yüzlüğü temizlemek bir buçuk saat sürüyor" dedi.

Flaten, "Zaten çalıştığım iş için çok emek verdim, bu hiç adil değil." ifadelerini kullandı.

İş yeri sahibi Miles Walker ise "Böyle bir şey yapıp yapmadığını hatırlamıyorum. Önemli olan Flaten'ın parasını alması" dedi. Walker açıklamasında eski çalışanına küfür de etti.