İngiltere Lig Kupası finali dev maça sahne olacak. Bu kapsamda Liverpool ile Newcastle kozlarını paylaşacak. Wembyley Stadyumu'nda oynanacak zorlu finali İngiliz hakem J. Brooks yönetecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimi günlerde Premier Lig'de oynanan Liverpool- Newcastle maçını Liverpool 2-0 kazanmıştı. Peki, Liverpool- Newcastle maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?