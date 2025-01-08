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        Haberler Bilgi Spor İngiltere Lig Kupası yarı finali: Tothenham- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İngiltere Lig Kupası yarı finali: Tothenham- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Tothenham ile Liverpool İngiltere Lig Kupası yarı finalinde kozlarını paylaşacak. Arne Slot yönetimindeki Liverpool, çeyrek finalde Southampton'ı 2-1 yenerek üst tura yükseldi. Öte yandan Manchester United'ı 4-3 yenen Tothenham yarı finale yükselen takım oldu. Peki Tothenham- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 11:41 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:41
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        İngiltere Lig Kupası yarı finali Tothenham- Liverpool maçına sahne oluyor. Son 16 turunda Manchester City, çeyrek finalde Manchester United'ı eleyen Tothenham, yarı finale yükselmeyi başardı. Öte yandan Brighton ve Southampton'u eleyen Liverpool, yarı finalde Tothenham'ın rakibi oldu. Peki, heyecanla beklenen Tothenham- Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

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        TOTHENHAM- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

        Tothenham- Liverpool İngiltere Lig Kupası yarı finali 8 Ocak Çarşamba (bugün) 23.00'te oynanacak.

        3

        TOTHENHAM- LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tothenham Hotspur Stadium'da oynanacak karşılaşma TV 8.5 üzerinden canlı yayınlanacak.

        4

        TOTHENHAM MUHTEMEL 11

        Austin, Porro, Draguşin, Gray, Spence, Bissouma, Bentancur, Johnson, Kulusevski, Son, Solanke

        5

        LİVERPOOL MUHTEMEL 11

        Kelleher, Bradley, Quansah, Konate, Tsimikas, Morton, Endo, Elliot, Jones, Jota, Nunez

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