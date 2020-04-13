Şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık

Reuters

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs pandemisine karşı alınan tecrit tedbirleri nedeniyle İngiltere ekonomisinin bu çeyrekte yüzde 30'a kadar daralabileceğini açıkladı.

İngiltere'deki Times gazetesinin haberine göre Maliye Bakanı Sunak, Nisan ve Haziran ayları arasındaki dönemde gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 25 ila 30 arasında daralma ihtimali taşıdığını belirtti.

ÖLÜMLER 10 BİNİ AŞTI

Ülkedeki hastanelerde COVID-19 kaynaklı ölümler şu ana kadar 10.000'i geçerken, hükümetin üst düzey bir bilimsel danışmanına göre Birleşik Krallık'ın Avrupa'da salgından en kötü etkilenen ülke olma riski var.

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Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra Pazar günü taburcu olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise evinde iyileşme sürecine devam ediyor.