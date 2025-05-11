Liverpool- Arsenal maçına sayılı saatler kaldı. Şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, sezon boyu çekiştiği Mikel Arteta'nın takımı Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Hatırlanacağı üzere ligin ilk yarısında Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasına sahne olan Liverpool- Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'leri...