        İngiltere Premier Lig: Manchester City- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Manchester City- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Manchester derbisi için heyecan sürüyor. Premier Lig'in 4. haftasında Manchester Cıty, ezeli rakibi Manchester United'ı konuk ediyor. Etihad Stadı'nda oynanacak maç öncesinde futbolseverler, karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Manchester Cıty- Manchester United maçı ne zaman? İşte, detaylar...

        Giriş: 09.09.2025 - 17:30 Güncelleme: 09.09.2025 - 17:30
        1

        İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Manchester United kozlarını paylaşıyor. Adada günün sonucu en çok merak edilen maçlardan biri olan zorlu mücadelede iki Manchester ekibi, 3 puan için sahaya çıkacak. Peki Manchester City- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        2

        MANCHESTER DERBİSİ NE ZAMAN?

        Manchester City- Manchester United maçı 14 Eylül Pazar günü 18.30'da oynanacak.

        3

        MANCHESTER CİTY- MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

        Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu derbi beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.

        4

        MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11

        Trafford, Lewis, Stones, Dias, Ait Nouri, Reijnders, Gonzalez, Bernardo Silva, Doku, Marmoush, Haaland

        5

        MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11

        Onana, Yoro, De Light, Shaw, Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mbeumo, Mount, Cunha

