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        Haberler Bilgi Spor İngiltere Premier Lig: Newcastle- Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Newcastle- Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Premier Lig'in 30. haftasında Newcastle, Brentford ile kozlarını paylaşacak. St James Park'da oynanacak kritik mücadelede iki takımda galibiyet için sahada olacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Peter Bankes yönetecek. Peki, Newcastle- Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 17:49 Güncelleme: 02.04.2025 - 17:49
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        Premier Lig'de Newcastle ile Brentford karşılaşacak. St James Park'da oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Newcastle- Brentford maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra teknik direktörlerin kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Newcastle- Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...

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        NEWCASTLE- BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN?

        Newcastle- Brentford maçı 2 Nisan Çarşamba (bu akşam) 21.45'te oynanacak.

        NEWCASTLE- BRENTFORD CANLI SKOR DETAY İÇİN TIKLAYIN

        3

        NEWCASTLE- BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

        St James Park'ta oynanacak kritik mücadele beIN Sports 4'ten canlı yayınlanacak.

        4

        NEWCASTLE MUHTEMEL 11

        Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Guimares, Tonali, Joelinton, Murphy, Barnes, Isak

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