Newcastle- Chelsea maçına sayılı saatler kaldı. İki takımında puan durumu ve averajı eşit durumda. Öte yandan Stamford Bridge'de oynanan ilk karşılamada Chelsea, Newcastle'ı 2-1 mağlüp etmeyi başardı. Peki, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasına sahne olan Newcastle- Chelsea maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'leri...