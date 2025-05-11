Newcastle- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig'in 36. haftasında Newcastle, Chelsea ile kozlarını paylaşıyor. İki takımın da 63 puanı bulunurken, Newcastle 4. sırada, Chelsea ise 5. sırada yer alıyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler karşılaşmaya dair detayları araştırıyor. Peki, Newcastle- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Newcastle- Chelsea maçına sayılı saatler kaldı. İki takımında puan durumu ve averajı eşit durumda. Öte yandan Stamford Bridge'de oynanan ilk karşılamada Chelsea, Newcastle'ı 2-1 mağlüp etmeyi başardı. Peki, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasına sahne olan Newcastle- Chelsea maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'leri...
NEWCASTLE- CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?
Newcastle- Chelsea maçı 11 Mayıs Pazar günü 14.00'te oynanacak.
NEWCASTLE- CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
St. James Park'ta oynanacak zorlu mücadele beİN Sports 3 üzerinden canlı yayınlanacak.