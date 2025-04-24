İngiltere Premier Ligi'nde 33. haftanın sonuçları

İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasının son mücadelesi, Tottenham-Nott. Forest arasında gerçekleşti.

Zorlu deplasmanda Nott. Forest ev sahibi rakibi Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Man United, 33. haftada Wolves ile evinde karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi, 90 dakika sonunda Man United'e 1-0 üstünlük kurdu ve 3 puanın sahibi oldu. Man United, bu yenilgiyle haftayı 38 puanla tamamlarken, Wolves ise puanını 38'e yükseltti.

Liverpool, Leicester'i 1-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Liverpool bu mücadeleden sonra toplam puanını 79 yaparken Leicester ise 18 puanda kaldı.

Chelsea, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Fulham'ı etkili oyunuyla 2-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 57 puana ulaştı.

Man. City, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Everton takımını 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 61 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Everton ise 38 puanda kaldı.

Zorlu müsabakada ev sahibi Brentford, rakibi Brighton'u etkili oyunuyla 4-2 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 46'ya yükseltti.

West Ham ile Southampton'un karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.