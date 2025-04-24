İngiltere Premier Ligi'nde 33. haftanın sonuçları ve puan durumu
İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 33. hafta heyecanı sürüyor. Man. City, Chelsea ve Liverpool haftayı galibiyetle kapattı. Man United ise puan kaybına uğradı. Ligde tamamlanan 33. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.
İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasının son mücadelesi, Tottenham-Nott. Forest arasında gerçekleşti.
Zorlu deplasmanda Nott. Forest ev sahibi rakibi Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.
Man United, 33. haftada Wolves ile evinde karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi, 90 dakika sonunda Man United'e 1-0 üstünlük kurdu ve 3 puanın sahibi oldu. Man United, bu yenilgiyle haftayı 38 puanla tamamlarken, Wolves ise puanını 38'e yükseltti.
Liverpool, Leicester'i 1-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Liverpool bu mücadeleden sonra toplam puanını 79 yaparken Leicester ise 18 puanda kaldı.
Chelsea, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Fulham'ı etkili oyunuyla 2-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 57 puana ulaştı.
Man. City, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Everton takımını 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 61 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Everton ise 38 puanda kaldı.
Zorlu müsabakada ev sahibi Brentford, rakibi Brighton'u etkili oyunuyla 4-2 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 46'ya yükseltti.
West Ham ile Southampton'un karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.
Cry.Palace evinde ağırladığı AFC Bournemouth ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Cry.Palace 45 puana ulaşırken, AFC Bournemouth ise 49 puana yükseldi
Aston Villa, evindeki mücadelede rakibi Newcastle Utd.'u etkili oyunuyla 4-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Aston Villa puanını 57'ye yükseltti.
Arsenal, bu hafta Ipswich'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 4-0 ile konuk ekip Arsenal oldu.