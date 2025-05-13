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        İngiltere Premier Ligi'nde 35. haftanın sonuçları

        İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 35. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Ligde 82 puanla Liverpool lider ve hemen ardında onu 67 puanla Arsenal takip ediyor. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 35. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:30
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        İngiltere Premier Ligi'nde 35. hafta, Cry.Palace ve Nott. Forest ekipleri arasındaki mücadele ile sona erdi.

        Cry.Palace evinde ağırladığı Nott. Forest ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Cry.Palace 46 puana ulaşırken, Nott. Forest ise 61 puana yükseldi

        Chelsea, Liverpool'u konuk etti ve maçı 3-1 kazanarak toplamda 63 puanın sahibi oldu.

        Man. City, kendi sahasında ağırladığı Wolves'e karşı üstünlük kurarak 1-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 64 puana ulaştı. Konuk Wolves ise bu mücadaleden eli boş döndü.

        Ligin 35. haftasında Liverpool, konuk olduğu Chelsea'yı 3-1 mağlup ederek puanını 82'ye yükseltti, ev sahibi Chelsea ise 63 puanda kaldı.

        Brentford'a konuk olan Man United, bu haftaki maçtan 4-3 yenilgiyle ayrıldı. Man United bu sonuçla birlikte haftayı 39 puanla tamamladı; Brentford ise puanını 52'ye yükseltti.

        Fulham'ı konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Aston Villa, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Leicester, rakibi Southampton'u etkili oyunuyla 2-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 21'e yükseltti.

        35. haftada ev sahibi Everton ile rakibi Ipswich berabere kaldı ve mücadele 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        Lig'in 35. haftasında AFC Bournemouth deplasmanda Arsenal'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip AFC Bournemouth oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

        West Ham ile Tottenham ligin 35. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte West Ham 37 puana ulaşırken, Tottenham ise 38 puana yükseldi.

        35. haftada ev sahibi Brighton ile rakibi Newcastle Utd. berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 35. Haftanın Sonuçları
        02.05.2025 22:00
        Manchester City
        1
        Wolverhampton
        0
        İY(1-0)
        03.05.2025 14:30
        Aston Villa
        1
        Fulham
        0
        İY(1-0)
        03.05.2025 17:00
        Leicester City
        2
        Southampton
        0
        İY(2-0)
        03.05.2025 17:00
        Everton
        2
        Ipswich Town
        2
        İY(2-1)
        03.05.2025 19:30
        Arsenal
        1
        AFC Bournemouth
        2
        İY(1-0)
        04.05.2025 16:00
        West Ham United
        1
        Tottenham Hotspur
        1
        İY(1-1)
        04.05.2025 16:00
        Brentford
        4
        Manchester United
        3
        İY(2-1)
        04.05.2025 16:00
        Brighton & Hove Albion
        1
        Newcastle United
        1
        İY(1-0)
        04.05.2025 18:30
        Chelsea
        3
        Liverpool
        1
        İY(1-0)
        05.05.2025 22:00
        Crystal Palace
        1
        Nottingham Forest
        1
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 35. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Liverpool
        		35 25 7 3 82 46
        2
        Arsenal
        		35 18 13 4 67 33
        3
        Manchester City
        		35 19 7 9 64 24
        4
        Newcastle United
        		35 19 6 10 63 21
        5
        Chelsea
        		35 18 9 8 63 21
        6
        Nottingham Forest
        		35 18 7 10 61 12
        7
        Aston Villa
        		35 17 9 9 60 6
        8
        AFC Bournemouth
        		35 14 11 10 53 13
        9
        Brentford
        		35 15 7 13 52 9
        10
        Brighton & Hove Albion
        		35 13 13 9 52 1
        11
        Fulham
        		35 14 9 12 51 3
        12
        Crystal Palace
        		35 11 13 11 46 -4
        13
        Wolverhampton
        		35 12 5 18 41 -11
        14
        Everton
        		35 8 15 12 39 -7
        15
        Manchester United
        		35 10 9 16 39 -9
        16
        Tottenham Hotspur
        		35 11 5 19 38 6
        17
        West Ham United
        		35 9 10 16 37 -19
        18
        Ipswich Town
        		35 4 10 21 22 -41
        19
        Leicester City
        		35 5 6 24 21 -47
        20
        Southampton
        		35 2 5 28 11 -57

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 36. Hafta Maçları
        10.05.2025 17:00
        Southampton
        Manchester City
        10.05.2025 17:00
        Wolverhampton
        Brighton & Hove Albion
        10.05.2025 17:00
        Fulham
        Everton
        10.05.2025 17:00
        Ipswich Town
        Brentford
        10.05.2025 19:30
        AFC Bournemouth
        Aston Villa
        11.05.2025 14:00
        Newcastle United
        Chelsea
        11.05.2025 16:15
        Tottenham Hotspur
        Crystal Palace
        11.05.2025 16:15
        Manchester United
        West Ham United
        11.05.2025 16:15
        Nottingham Forest
        Leicester City
        11.05.2025 18:30
        Liverpool
        Arsenal
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