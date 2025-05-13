İngiltere Premier Ligi'nde 35. hafta, Cry.Palace ve Nott. Forest ekipleri arasındaki mücadele ile sona erdi.

Cry.Palace evinde ağırladığı Nott. Forest ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Cry.Palace 46 puana ulaşırken, Nott. Forest ise 61 puana yükseldi

Chelsea, Liverpool'u konuk etti ve maçı 3-1 kazanarak toplamda 63 puanın sahibi oldu.

Man. City, kendi sahasında ağırladığı Wolves'e karşı üstünlük kurarak 1-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 64 puana ulaştı. Konuk Wolves ise bu mücadaleden eli boş döndü.

Ligin 35. haftasında Liverpool, konuk olduğu Chelsea'yı 3-1 mağlup ederek puanını 82'ye yükseltti, ev sahibi Chelsea ise 63 puanda kaldı.

Brentford'a konuk olan Man United, bu haftaki maçtan 4-3 yenilgiyle ayrıldı. Man United bu sonuçla birlikte haftayı 39 puanla tamamladı; Brentford ise puanını 52'ye yükseltti.

Fulham'ı konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Aston Villa, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Zorlu müsabakada ev sahibi Leicester, rakibi Southampton'u etkili oyunuyla 2-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 21'e yükseltti.

35. haftada ev sahibi Everton ile rakibi Ipswich berabere kaldı ve mücadele 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

Lig'in 35. haftasında AFC Bournemouth deplasmanda Arsenal'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip AFC Bournemouth oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

West Ham ile Tottenham ligin 35. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte West Ham 37 puana ulaşırken, Tottenham ise 38 puana yükseldi.

35. haftada ev sahibi Brighton ile rakibi Newcastle Utd. berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.