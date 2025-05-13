İngiltere Premier Ligi'nde 35. haftanın sonuçları
İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 35. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Ligde 82 puanla Liverpool lider ve hemen ardında onu 67 puanla Arsenal takip ediyor. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 35. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
İngiltere Premier Ligi'nde 35. hafta, Cry.Palace ve Nott. Forest ekipleri arasındaki mücadele ile sona erdi.
Cry.Palace evinde ağırladığı Nott. Forest ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Cry.Palace 46 puana ulaşırken, Nott. Forest ise 61 puana yükseldi
Chelsea, Liverpool'u konuk etti ve maçı 3-1 kazanarak toplamda 63 puanın sahibi oldu.
Man. City, kendi sahasında ağırladığı Wolves'e karşı üstünlük kurarak 1-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 64 puana ulaştı. Konuk Wolves ise bu mücadaleden eli boş döndü.
Ligin 35. haftasında Liverpool, konuk olduğu Chelsea'yı 3-1 mağlup ederek puanını 82'ye yükseltti, ev sahibi Chelsea ise 63 puanda kaldı.
Brentford'a konuk olan Man United, bu haftaki maçtan 4-3 yenilgiyle ayrıldı. Man United bu sonuçla birlikte haftayı 39 puanla tamamladı; Brentford ise puanını 52'ye yükseltti.
Fulham'ı konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Aston Villa, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Zorlu müsabakada ev sahibi Leicester, rakibi Southampton'u etkili oyunuyla 2-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 21'e yükseltti.
35. haftada ev sahibi Everton ile rakibi Ipswich berabere kaldı ve mücadele 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.
Lig'in 35. haftasında AFC Bournemouth deplasmanda Arsenal'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip AFC Bournemouth oldu: Maç 2-1 tamamlandı.
West Ham ile Tottenham ligin 35. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte West Ham 37 puana ulaşırken, Tottenham ise 38 puana yükseldi.
35. haftada ev sahibi Brighton ile rakibi Newcastle Utd. berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.