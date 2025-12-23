İngiltere Premier Ligi'nde 16. haftanın sonuçları ve puan durumu

İngiltere Premier Ligi'nde 16. haftanın sonuçları
İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 16. hafta geride kaldı. Chelsea, Liverpool ve Man. City haftayı galibiyet ile tamamladı. Man United ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 16. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...
İngiltere Premier Ligi'nin 16. haftasının son mücadelesi, Man United-AFC Bournemouth karşılaşması oldu.
Man United, 16. hafta müsabakasında AFC Bournemouth ile evinde 4-4 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla Man United'in toplam puanı 26, AFC Bournemouth'un ise 21 oldu.
Liverpool, kendi sahasında Brighton takımını ağırladı. Liverpool karşılaşmayı 2-0 kazanarak puanını 26'ya yükseltti. Konuk ekip Brighton ise 23 puanda kaldı.
Chelsea, kendi sahasındaki maçta rakibi Everton'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 28'e yükseltti. Konuk ekip Everton ise 24 puanda kaldı.
Cry.Palace'e ligin 16. haftasında konuk olan Man. City, rakibini 3-0 yenerek 34 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Cry.Palace ise 26 puanda kaldı.
Zorlu deplasmanda Fulham ev sahibi rakibi Burnley'i 3-2 mağlup etti.
Arsenal, zorlu mücadelede rakibi Wolves'i 2-1 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.
Nott. Forest, evindeki mücadelede rakibi Tottenham'ı etkili oyunuyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Nott. Forest puanını 18'e yükseltti.
Sunderland, zorlu mücadelede rakibi Newcastle Utd.'u 1-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.
Aston Villa, bu hafta West Ham'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-2 ile konuk ekip Aston Villa oldu.
Brentford evinde ağırladığı Leeds Utd ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Brentford 20 puana ulaşırken, Leeds Utd ise 16 puana yükseldi