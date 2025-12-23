İngiltere Premier Ligi'nde 16. haftanın sonuçları ve puan durumu

İngiltere Premier Ligi'nin 16. haftasının son mücadelesi, Man United-AFC Bournemouth karşılaşması oldu.

Man United, 16. hafta müsabakasında AFC Bournemouth ile evinde 4-4 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla Man United'in toplam puanı 26, AFC Bournemouth'un ise 21 oldu.

Liverpool, kendi sahasında Brighton takımını ağırladı. Liverpool karşılaşmayı 2-0 kazanarak puanını 26'ya yükseltti. Konuk ekip Brighton ise 23 puanda kaldı.

Chelsea, kendi sahasındaki maçta rakibi Everton'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 28'e yükseltti. Konuk ekip Everton ise 24 puanda kaldı.

Cry.Palace'e ligin 16. haftasında konuk olan Man. City, rakibini 3-0 yenerek 34 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Cry.Palace ise 26 puanda kaldı.

Zorlu deplasmanda Fulham ev sahibi rakibi Burnley'i 3-2 mağlup etti.

Arsenal, zorlu mücadelede rakibi Wolves'i 2-1 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

Nott. Forest, evindeki mücadelede rakibi Tottenham'ı etkili oyunuyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Nott. Forest puanını 18'e yükseltti.