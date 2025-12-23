Habertürk
        İngiltere Premier Ligi'nde 16. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 16. haftanın sonuçları

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 16. hafta geride kaldı. Chelsea, Liverpool ve Man. City haftayı galibiyet ile tamamladı. Man United ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 16. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Giriş: 23.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:30
        İngiltere Premier Ligi'nde 16. haftanın sonuçları ve puan durumu
        İngiltere Premier Ligi'nin 16. haftasının son mücadelesi, Man United-AFC Bournemouth karşılaşması oldu.

        Man United, 16. hafta müsabakasında AFC Bournemouth ile evinde 4-4 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla Man United'in toplam puanı 26, AFC Bournemouth'un ise 21 oldu.

        Liverpool, kendi sahasında Brighton takımını ağırladı. Liverpool karşılaşmayı 2-0 kazanarak puanını 26'ya yükseltti. Konuk ekip Brighton ise 23 puanda kaldı.

        Chelsea, kendi sahasındaki maçta rakibi Everton'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 28'e yükseltti. Konuk ekip Everton ise 24 puanda kaldı.

        Cry.Palace'e ligin 16. haftasında konuk olan Man. City, rakibini 3-0 yenerek 34 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Cry.Palace ise 26 puanda kaldı.

        Zorlu deplasmanda Fulham ev sahibi rakibi Burnley'i 3-2 mağlup etti.

        Arsenal, zorlu mücadelede rakibi Wolves'i 2-1 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        Nott. Forest, evindeki mücadelede rakibi Tottenham'ı etkili oyunuyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Nott. Forest puanını 18'e yükseltti.

        Sunderland, zorlu mücadelede rakibi Newcastle Utd.'u 1-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        Aston Villa, bu hafta West Ham'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-2 ile konuk ekip Aston Villa oldu.

        Brentford evinde ağırladığı Leeds Utd ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Brentford 20 puana ulaşırken, Leeds Utd ise 16 puana yükseldi

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 16. Haftanın Sonuçları
        13.12.2025 18:00
        Chelsea
        2
        Everton
        0
        İY(2-0)
        13.12.2025 18:00
        Liverpool
        2
        Brighton & Hove Albion
        0
        İY(1-0)
        13.12.2025 20:30
        Burnley
        2
        Fulham
        3
        İY(1-2)
        13.12.2025 23:00
        Arsenal
        2
        Wolverhampton
        1
        İY(0-0)
        14.12.2025 17:00
        Nottingham Forest
        3
        Tottenham Hotspur
        0
        İY(1-0)
        14.12.2025 17:00
        Sunderland
        1
        Newcastle United
        0
        İY(0-0)
        14.12.2025 17:00
        Crystal Palace
        0
        Manchester City
        3
        İY(0-1)
        14.12.2025 17:00
        West Ham United
        2
        Aston Villa
        3
        İY(2-1)
        14.12.2025 19:30
        Brentford
        1
        Leeds United
        1
        İY(0-0)
        15.12.2025 23:00
        Manchester United
        4
        AFC Bournemouth
        4
        İY(2-1)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 16. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Arsenal
        		16 11 3 2 36 20
        2
        Manchester City
        		16 11 1 4 34 22
        3
        Aston Villa
        		16 10 3 3 33 8
        4
        Chelsea
        		16 8 4 4 28 12
        5
        Crystal Palace
        		16 7 5 4 26 5
        6
        Manchester United
        		16 7 5 4 26 4
        7
        Liverpool
        		16 8 2 6 26 2
        8
        Sunderland
        		16 7 5 4 26 2
        9
        Everton
        		16 7 3 6 24 -1
        10
        Brighton & Hove Albion
        		16 6 5 5 23 2
        11
        Tottenham Hotspur
        		16 6 4 6 22 4
        12
        Newcastle United
        		16 6 4 6 22 1
        13
        AFC Bournemouth
        		16 5 6 5 21 -3
        14
        Fulham
        		16 6 2 8 20 -3
        15
        Brentford
        		16 6 2 8 20 -3
        16
        Nottingham Forest
        		16 5 3 8 18 -8
        17
        Leeds United
        		16 4 4 8 16 -10
        18
        West Ham United
        		16 3 4 9 13 -13
        19
        Burnley
        		16 3 1 12 10 -15
        20
        Wolverhampton
        		16 0 2 14 2 -26

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 17. Hafta Maçları
        20.12.2025 15:30
        Newcastle United
        Chelsea
        20.12.2025 18:00
        Brighton & Hove Albion
        Sunderland
        20.12.2025 18:00
        Manchester City
        West Ham United
        20.12.2025 18:00
        AFC Bournemouth
        Burnley
        20.12.2025 18:00
        Wolverhampton
        Brentford
        20.12.2025 20:30
        Tottenham Hotspur
        Liverpool
        20.12.2025 23:00
        Everton
        Arsenal
        20.12.2025 23:00
        Leeds United
        Crystal Palace
        21.12.2025 19:30
        Aston Villa
        Manchester United
        22.12.2025 23:00
        Fulham
        Nottingham Forest
