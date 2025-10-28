İngiltere Premier Ligi'nde 9. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İngiltere Premier Ligi'nin 9. haftasının kapanışını yapan mücadelede, Everton ve Tottenham takımları karşı karşıya geldi.

Tottenham, 9. haftada oynanan mücadelede Everton'u 3-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Tottenham böylece 17 puana yükseldi. Tottenham'ı ağırlayan Everton ise 11 puanda kaldı.

Man United, evindeki mücadelede Brighton'u 4-2 skorla geçerek puanını 16'ya yükseltti, konuk Brighton ise evine puan kaybederek döndü.

Chelsea, kendi evinde Sunderland'ı konuk etti. Chelsea'a 90 dakika sonunda 2-1 üstünlük kuran taraf Sunderland oldu. Konuk ekip puanını 17'ye yükseltirken puan elde edemeyen Chelsea ise 14 puanda kaldı.

Man. City, Aston Villa deplasmanında aldığı 1-0 mağlubiyetle haftayı 16 puanla kapattı; Aston Villa ise puanını 15'e yükselterek 3 puanı alan taraf olmayı başardı.

Bu hafta Brentford'un misafiri olan Liverpool, sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 15 puanla tamamladı; Brentford ise puanını 13 yaptı.

Leeds Utd evinde konuk ettiği West Ham'ı 2-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

Newcastle Utd., ligin 9. haftasında Fulham'ı konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 2-1.