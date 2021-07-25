Sajid Javid'in söylemlerine öfke 0:00 / 0:00

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İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, insanların artık virüsten “korkmaması” gerektiğini içeren söylemleri, Covid-19’dan dolayı yakınlarını kaybeden ailelerin bir öfke dalgasına neden oldu.

Cumartesi günü yapılan açıklamada kendisi de Covid-19’a yakalanan Javid, tam olarak iyileştiğini duyurmuştu.

Açıklamasında, "Lütfen, henüz yapmadıysanız, birlikte yaşamayı öğrenirken aşınızı yapın, Bu virüsten korkmak yerine.” ifadelerinde bulundu.

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 24, 2021

Covid-19 Bereaved Families for Justice'in kurucu ortağı Jo Goodman, Javid'in yorumlarının ''derinden duyarsız olduğunu" söyledi. Javid’in söyleminin, sevdiklerimizin virüsle savaşamayacak kadar korkak oldukları imasını içerdiğini aktardı.

— Jo Goodman (@jo_goody) July 24, 2021

Bazı kesimlerce, Javid’in açıklaması nedeniyle özür dilemesi istendi ve Sağlık Bakanı Javid'in korkak kelimesini kullanması sorgulandı.

İskoç Ulusal Partisi (SNP’nin) Westminster lideri Ian Blackford: ‘‘Bu virüsten kork. Gerçekten. Devletin görevi insanları korumaktır. Halkla empati kurmak. Gerektiğinde insanları korumaya çalışmak. Bu kabul edilemez. İngiltere'deki sağlık sekreteri olarak rolünüz hakkında düşünmek isteyebilirsiniz." ifadelerine Twitter üzerinden yer verdi.

— Ian Blackford (@Ianblackford_MP) July 24, 2021

Bakanlar, geçtiğimiz haftalarda virüs hakkında karışık mesajlar vererek Covid-19’a karşı halk sağlığı kampanyasını baltaladıkları için eleştirilmişti.

Halk Sağlığı Uzmanı Devi Sridhar, sözlerin "ağır hasta olanlar ve sevdiklerini Covid-19'dan dolayı kaybedenler için okunmasının acı verici" olacağını söyledi.

Guardian'da yer alan haberde, Edinburgh Üniversitesi profesörü de “Zayıf oldukları için değil, sadece gereksiz yere bir virüse maruz kaldıkları için. "Ve Covid-19’dan kaçınmak istemek 'korkmak' değil - mantıklı olmak- ve başkalarını kollamak." olduğuna dikkat çekti.

Guardian