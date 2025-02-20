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        Haberler Dünya İngiltere: Savaş hazırlığında Avrupalı müttefiklerimizin gerisindeyiz | Dış Haberler

        İngiltere: Savaş hazırlığında Avrupalı müttefiklerimizin gerisindeyiz

        İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, ülkesinin İskandinav ve Baltık ülkeleri gibi savunma hazırlıklarını güçlendirmesi gerektiğini belirterek, savaş hazırlığı konusunda ülkenin geri kaldığını ifade etti.

        Giriş: 20.02.2025 - 23:46 Güncelleme: 20.02.2025 - 23:46
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        İngiltere: Savaş hazırlığında Avrupalı müttefiklerimizin gerisindeyiz
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        İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, ülkesinin İskandinav ve Baltık ülkeleri gibi savunma hazırlıklarını güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Radakin, İngiltere’deki ulusal dayanıklılık kültürünün bazı Avrupa müttefiklerine kıyasla daha zayıf olduğunu ve sivil savaş hazırlığı konusunda ülkenin geride kaldığını ifade etti.

        Aynı gün, Savunma Bakanı John Hayley, Kraliyet Donanması’na ait iki amfibi çıkarma gemisi, bir fırkateyn ve 31 helikopterin de dahil olduğu silahlı kuvvetlerde kesintiler yapılacağını duyurdu. Hayley, bu kararın sorumlusu olarak Muhafazakar Parti’nin bıraktığı 22 milyar sterlinlik mali açığı gösterdi.

        Yılın başlarında, İngiliz Ordusu Komutanı General Patrick Sanders, Birleşik Krallık’ın Rusya’ya karşı gelecekteki bir savaşa hazırlık için on binlerce askerden oluşan bir vatandaş ordusuna ihtiyaç duyduğunu belirtmişti. Sanders, mevcut kuvvetlerin, yedekler de dahil olmak üzere, bir savaş durumunda ülkeyi savunmak için yeterli olmayacağını vurgulayarak, İngiltere’nin “ulusal seferberlik” temellerini atmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

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        İngiliz basınında çıkan haberler

        İngiliz basınında da benzer endişeler dile getirildi. The Times gazetesinde yer alan bir haberde, İngiltere’nin savunma bütçesindeki kesintilerin, ülkenin askeri kapasitesini olumsuz etkilediği ve Avrupa’daki müttefiklerine kıyasla geride kalmasına neden olduğu belirtildi. Haberde, özellikle Baltık ülkelerinin savunma harcamalarını artırdığı ve İngiltere’nin de benzer adımlar atması gerektiği vurgulandı.

        The Guardian gazetesinde ise, Savunma Bakanlığı’nın planladığı kesintilerin, İngiltere’nin ulusal güvenliğini tehlikeye atabileceği ve mevcut jeopolitik tehditler karşısında yetersiz kalabileceği yönünde uyarılar yer aldı. Haberde, askeri uzmanların, İngiltere’nin savunma stratejisini yeniden gözden geçirmesi ve müttefikleriyle uyumlu hale getirmesi gerektiği yönündeki görüşlerine yer verildi.

        İngiltere’nin üst düzey askeri yetkilileri ve basın kuruluşları, ülkenin savunma hazırlıkları konusunda ciddi endişeler taşıyor. Avrupa’daki müttefiklerinin gerisinde kalmamak ve ulusal güvenliği sağlamak adına, İngiltere’nin savunma politikalarını ve bütçesini yeniden değerlendirmesi gerektiği açıkça görülüyor.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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