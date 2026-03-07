İngiltere Suudi Arabistan'ın savunmasını destekleyecek

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Starmer, İran'ın Suudi Arabistan ve ortaklarına yönelik saldırılarının ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile telefonda görüştü.

Başbakan Starmer, görüşmede, bölgeye ek İngiliz savaş uçakları, helikopterler ve bir destroyer gönderildiğini, İngiltere'nin gerekirse Suudi Arabistan'ın savunmasını desteklemeye hazır olduğunu bildirdi.

AA'nın haberine göre; Liderler ayrıca, savunma operasyonlarını desteklemek ve sivilleri korumak için istihbarat işbirliğini artırmayı da ele aldı.

Görüşmede enerji konusuna da değinen Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ülkesinin küresel petrol arzını artırmak ve piyasa istikrarını desteklemek için attığı adımları aktardı.

İki lider, ilerleyen günlerde ve haftalarda yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldı.