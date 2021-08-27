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İngiltere'den sonra Fransa! Türkiye neden kırmızı listede?

İngiltere ve Fransa, uluslararası seyahatler için seyahat listesini güncelledi. Türkiye İngiltere'nin kırmızı listesinde kalmaya devam ederken, Fransa ise Türkiye'yi turuncu listeden çıkararak kırmızı listeye ekledi. Mevcut kurala göre Türkiye'den İngiltere'ye yalnızca İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor ve 11 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin ücret ödemesi gerekiyor. Fransa, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmış aşılar ile aşılanmış kişileri kısıtlamalardan muaf tutuyor. EMA'nın onayladığı aşıları olmayan kişilerin ise 48 saatten daha kısa bir süre önce yapılmış negatif sonuçlu bir PCR testini ibraz etmesi, bu kişilerin Fransa'ya geldiklerinde 10 günlük bir karantinaya girmeleri gerekiyor. İngiltere ve Fransa'nın kırmızı liste ısrarına karşılık Bloomberg’in Covid-19 ile ilgili sıralamasında Türkiye’nin konumu dikkat çekiyor. Çeşitli kriterlere göre hazırlanan bu listeye göre Türkiye’nin mavi kategoride olması gerekiyor

İngiltere'den sonra Fransa! Türkiye neden kırmızı listede? - Haberler
Türkiye neden kırmızı listede?
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HABERTURK.COM

İngiltere ve Fransa, Covid-19'a karşı önlem olarak oluşturduğu seyahat listesini güncelledi. İngiliz basınına göre sarı listeye alınması beklenen Türkiye, kırmızı listede kalmaya devam etti. Fransa ise, koronavirüs seyahat kısıtlamalarında yaptığı son güncellemede Türkiye'yi turuncu listeden çıkararak kırmızı listeye ekledi.

İngiltere basını, Ulaştırma Bakanlığı'nın duyurusundan günler önce, İngiliz turistler tarafından en çok tercih edilen yurtdışı destinasyonları arasında yer alan Türkiye'nin sarı listeye taşınacağını öngörmüştü. Bakanlık tarafından yapılan güncelleme ile Türkiye'nin kırmızı listede kalmaya devam ettiği belirtildi.

FRANSA'YA GİDENLERE 10 GÜN KARANTİNA UYGULANACAK

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınında bazı varyantlarının yayılması sebebiyle, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 23.59’dan itibaren Türkiye’den Fransa’ya seyahatlerde tedbirler artırılacaktır. Bu tarihten itibaren, Türkiye yeniden kırmızı bölge olarak sınıflandırılan ülkeler arasında yer alacaktır. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşılar ile aşılanmış kişiler kısıtlamalardan muaf tutulacaktır" denildi.

Koronavirüse karşı EMA'nın onayladığı aşıları olmayan kişiler ise 48 saatten daha kısa bir süre önce yapılmış negatif sonuçlu bir PCR testi ibraz etmek zorunda. Bu kişiler Fransa'ya geldiklerinde 10 günlük bir karantinaya tâbi olacaklar. Öte yandan karantina kurallarının ihlal edilmesi sonucu en az 1000 euro para cezası uygulanacak.

11 GECELİK OTEL KARANTİNASI İÇİN: 2 BİN 285 STERLİN

Bloomberg'de yer alan habere göre, mevcut kurallara göre, Türkiye'den İngiltere'ye yalnızca İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor ve 11 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin ücret ödemesi gerekiyor.

Türkiye'den İngiltere'ye gelip otel karantinasından muaf olmanın tek yolu ise, sarı veya yeşil listedeki bir ülkede 10 gece geçirmek.

SAĞLIK BAKANI KOCA: GISAID BAHANE

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, 25 Ağustos tarihinde kaleme aldığı yazıda Bakan Koca ile görüştüğünü ve Türkiye'nin uzun süredir İngiltere’nin kırmızı listesinde yer alması konusunu tartıştıklarını belirtti.

Altaylı, "Türkiye’nin GISAID sistemine varyant dizilimlerini yüklemediği için Türkiye’nin uzunca bir süre kırmızı listede kaldığını ve şimdi vakaların yüzde 4’e yakınının varyant dizilimi sisteme koyulduğu için büyük ihtimalle Türkiye’nin kırmızı listeden çıkarılacağını yazmıştım. Bakan Koca’nın bu yazıma “kısmi” itirazları vardı" dedi.

Bakan Koca, konuya ilişkin şunları söyledi: "Biz GISAID sistemine varyant sekanslarını tam olarak girmiyorduk. Böyle bir zorunluluğumuz da yoktu çünkü bu İngilizlere ait bir sistem yani uluslararası bir kurum değil. İngiltere de bize buraya ille de veri gireceksiniz diye bir şey söylemedi zaten. Biz yine de yüzde 1 civarında bir veri giriyorduk buraya. Sonra kırmızı liste uygulamasının bu nedenle olduğu bilgisi gelince biz de girmeye başladık. Bu ay 55 bine yakın veri girdik. Yani bu artık bahane olamayacak.

Bize bu varyant sekanslarını onların sistemine girmediğimiz için kırmızı liste uygulaması yapanlar varyant sekanslamayı beceremeyen ülkeleri ise kırmızı listeye almadılar bile. Ukrayna, Yemen, Libya ve daha pek çok ülke bu sekanslamayı yapmıyor, varyantların ne olduğundan bile haberleri yok ama bunlar kırmızı listeye alınmadı. Yani aslında iyi niyetli bir yaklaşım yok ortada.”

"GISAID'E YÜKLESEYDİK BİLE BİZİ O LİSTEDE TUTACAKLARDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunu da ekledi: “İngilizleri çok da suçlamıyorum. Çünkü bir yandan da bizde vaka sayıları ciddi bir artış trendine girmişti ve teste göre vaka oranı yüzde 10’lara çıkmıştı. Yani kırmızı listede bunun da etkisi vardı muhakkak. Şimdi yeniden yüzde 5’lerin altına indi. Bunu da görüyorlar ve sizin de söylediğiniz gibi bize gelen bilgiler de kırmızı listeden çıkma ihtimalimizin yüksek olduğu. Ama emin olun ki, varyant sekanslarını GISAID’e yükleseydik bile bizi o listede tutacaklardı bir süre” dedi.

BLOOMBERG SAĞLAMLIK LİSTESİNE GÖRE TÜRKİYE'NİN SKORU YÜZDE 72,4

Bloomberg de, Covid-19 Sağlamlık Listesi hazırladı. Çeşitli kriterlere göre hesaplanan listenin, virüsün en az sosyal ve ekonomik aksamayla, en etkili şekilde ele alındığı yerlerin aylık anlık görüntüsü olduğu belirtiliyor. Buna göre, sıralamada Covid kontrolü, sağlık hizmetlerinin kalitesi, aşı kapsamı, ölüm oranı ve seyahatin yeniden başlatılması ve sınır kısıtlamalarının hafifletilmesine yönelik ilerlemeyi kapsayan 12 veri göstergesinin olduğu kaydediliyor.

Bloomberg Sağlamlık Listesine göre 13. sırada bulunan Türkiye'nin skoru 72,4. 1. sırada yer alan Norveç'in skoru ise 80,1.

İngiltere’nin kırmızı liste ısrarına karşılık Bloomberg’in Covid-19 ile ilgili sıralamasında Türkiye’nin konumu dikkat çekiyor. Çeşitli kriterlere göre hazırlanan bu listeye göre Türkiye’nin mavi kategoride olması gerekiyor.

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