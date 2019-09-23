The Sun gazetesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek yılın Temmuz ayına kadar İngiltere ile ABD arasında ticaret anlaşması yapma konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Trump ve Johnson, bu hafta New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda biraraya geldikleri zaman anlaşma takvimine

sadık kaldıklarını açıklayabilirler. The Sun gazetesinde yer alan haberde kıdemli bir hükümet kaynağı, "Siyasi irade şimdi her iki tarafın da Temmuz ayına kadar anlaşma yapması olacak. Bu bizim için büyük bir kazanç ve Trump da ABD'de bu açıklamaya istekli" dedi.