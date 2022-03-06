İngiltere ve Ukrayna arasında kritik görüşme 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın Zelenskiy'le görüşmesinde, İngiliz halkının, Ukrayna halkının tamamen arkasında olduğunu vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, Johnson'ın, Zelenskiy'e ve tüm Ukrayna'ya yönelik uluslararası destek ve hayranlığın her geçen gün arttığını dile getirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Liderler, Rusya'nın barbar saldırılarının Ukraynalı sivillere yönelik artan tehdidini ele aldı ve Başbakan Johnson, İngiltere'nin Putin'in başarısız olmasını sağlama kararlılığının altını çizdi. Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'yı desteklemek için attığı adımları özetledi ve iki lider, Johnson'ın 6 maddelik uluslararası eylem planını ele aldı. Liderler, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin acil ihtiyaçlarını gündeme getirdi ve Johnson, daha fazla savunma ekipmanı sağlamak için ortaklarla birlikte çalışmayı taahhüt etti."

Açıklamada, ayrıca Johnson ile Zelenskiy'nin, Rusya'nın gelişigüzel saldırıları ve ateşkes ihlallerini hızlandırdığı Ukrayna'daki kötüleşen insani durumu da görüştüğü belirtildi.

İNGİLTERE'NİN RUSYA'YA YAKLAŞIMI

İngiltere, ABD ile beraber uluslararası alanda Ukrayna'ya en çok destek veren ülkelerin başında gelirken, Rusya'da bulunması zorunlu olmayan vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarını "şiddetle" tavsiye etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus bankalarını, şirketlerini, kuruluşlarını ve bireyleri hedef alan yeni ek yaptırım paketi de duyuran İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi başlamadan önce Moskova'yı ziyaret etmiş, iki ülkenin dışişleri bakanlarının görüşmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İngiliz bakan Truss'la görüşmesini 'sağır ve dilsiz ile konuşmaya' benzetmişti.

İngiliz medya kuruluşu BBC de Rusya'daki faaliyetlerini askıya almıştı.