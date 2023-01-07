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Konut kredi finansman kuruluşu Halifax’tan yapılan açıklamada, ülkede ortalama konut fiyatlarının geçen yılın aralık ayı itibarıyla dört ay boyunca düşüş kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, İngiltere’de ortalama konut fiyatlarının Aralık 2022'de bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 azalarak 281 bin 272 sterline gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede artan hayat pahalılığının ve yükselen faizlerin konut sektörünün yavaşlamasına neden olduğu bildirildi.

Ülkede bir önceki ayda (kasım) ise ortalama konut fiyatı aylık bazda yüzde 2,4 azalmıştı.

Halifax’tan yapılan açıklamada, aralık ayında ülkede ortalama konut fiyatlarının yıllık bazda yüzde 2 arttığı, bunun 2021 yılının aralık ayından bu yana kaydedilen en zayıf artış olduğu kaydedildi.

Ülkede ortalama konut fiyatları bir önceki ayda (Kasım 2022) yıllık bazda yüzde 4,6 artış kaydetmişti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), 2021 yılının aralık ayından bu yana 9 kez artışa giderek, politika faizini en son geçen ay yüzde 3,5 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine yükseltmişti.