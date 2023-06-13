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İngiltere’nin yüzde 23’ü Covid-19 salgınının aldatmaca olduğunu düşünüyor

İngiltere merkezli King’s College London tarafından yapılan ve 2 bin 274 yetişkinin katıldığı ankette, yüzde 23’lük bir kesimin Covid-19 salgınının bir "aldatmaca" olduğunu düşündüğü ortaya çıktı

İngiltere’nin yüzde 23’ü Covid-19 salgınının aldatmaca olduğunu düşünüyor
DHA

King’s College London tarafından yayınlanan ankette, Covid-19 salgınının bir aldatmaca olduğuna kesin gözüyle bakanların oranı yüzde 9, ‘muhtemelen aldatmaca’ diyenlerin oranı ise yüzde 14 olarak açıklandı. Ankete katılanların yüzde 7’si ‘bilmiyorum’ yanıtını verirken, yüzde 14’lük kısım ‘muhtemelen yanlış’, yüzde 57’lik kısım ise ‘kesinlikle yanlış’ yanıtını verdi.

“YÜZDE 31, ‘ZORLA AŞI YAPTIRILDI’ DEDİ”

Ankete katılanların yüzde 12’si, Covid-19 salgınının küresel ölçekte ‘zorla aşılama yapma’ amacıyla kullanıldığını ifade ederken, yüzde 19’luk kısım bunun ‘muhtemelen doğru’ olduğunu söyledi. Yüzde 9 ‘bilmiyorum’ yanıtını verirken, yüzde 18 ‘muhtemelen yanlış’, yüzde 41 ise ‘kesinlikle yanlış’ yanıtını verdi.

9 KİŞİDEN 1’İ AŞI OLDUĞU İÇİN PİŞMAN

Ankete katılanların yüzde 84’ü aşı olduğunu, yüzde 2’si ‘bilmediğini’, yüzde 1’i ‘söylemek istemediğini’, yüzde 13’ü ise aşı olmadığını belirtti. Bu kişilerden yüzde 80’i aşı olduğu için memnun olduğunu ifade ederken, yüzde 11 aşı olduğu için pişman olduğunu söyledi.

COVID-19, 7 MİLYONA YAKIN CAN KAYBINA NEDEN OLDU

Dünya genelinde 13 Haziran 2023 itibarıyla 690 milyon 295 bin 159 kişi Covid-19’a yakalandı. 662 milyon 751 bin 851 kişi hastalığı yenerek iyileşirken, 6 milyon 890 bin 598 kişi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya nüfusunun 72.3’ü, Covid-19’a karşı en az bir doz aşı oldu. En az bir doz aşı olanların sayısının ise 5 milyar 550 milyon olduğu düşünülüyor.

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