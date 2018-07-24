Injustice 2 Legendary Edition inceleme

Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Injustice 2, kısa zaman önce Legendary Edition paketiyle raflardaki yerini aldı. Birinci oyunla başarılı bir çıkış yaptıktan sonra kendine sağlam bir hayran kitlesi oluşturmuş olan Injustice'in ikinci oyununda da kalite korunmuşa benziyor. Her şeyden çok hikayenin ön planda olduğu Injustice 2 Legendary Edition, tabii ki birinci oyunun hikayesinin bitişinden sonra gerçekleşen olayları anlatıyor. Sıra sıra bütün karakterlerle oynamak zorundasınız.

Injustice 2, Mortal Kombat'ın da geliştiricisi olan NetherRealm Stuidos imzasını taşıyor. Tıpkı Mortal Kombat oyunlarının hikaye modlarında olduğuna benzer bir oynanış sunuyor yeni yapım. Oyunu oynarken aslında bir nevi sinemada gibisiniz. Tek farkı dövüş sahnelerinde kontrol sizde. Bir yerden bakıldığında bunun kötü yanları da var, oynanışı biraz tekdüze olduğu için, oyunu kendiniz satın alıp oynamak yerine, YouTube gibi bir platform üzerinden başkalarının oynadığını izlemek birçok kişiye daha mantıklı gelebilir.

Multiverse ile farklı evrenlerin kötüleriyle karşılıyoruz

Injustice 2'yi bir oturuşta 4-5 saat civarında bitirmek mümkün. Tabii hikaye bittikten sonra geriye kalan seçenekleriniz “custom match” veya çoklu oyuncu gibi şeylerle sınırlı kalıyor. Bundan kaçınmak için Multiverse diye bir şey getirilmiş. Temelde Multiverse’ün olayı, başka evrenlerde karışıklık olmaması için, Batman’in sistemi olan Brother Eye’ın kontrolünde farklı evrenlerdeki kötülerle savaşıyorsunuz. Yalnız küçük bir sorun var. O da “farklı evren” kavramının, aynı karakterlerin, farklı kostümler ve renklere sahip olmalarından başka bir farkının olmaması. Dövüş öncesi ve sonrası sinematiklerinden başka sinematik sahne yok. Aslında buna bir yerde oyunun “Online” kısmının “Offline” versiyonu da diyebiliriz. Hikaye hakkında spoiler vermek istemeyiz ama temel olarak hikaye Batman ve Superman’in çatışmasını konu alıyor. Tabii ki bir de ortak düşmanları olan, dünyanın güvenliğine büyük bir tehdit olan Brainiac isimli karakterimiz de var.

Oynanışı ele aldığımız zaman, yıllardır alıştığımız dövüş oyunlarından çok da farklı bir şey göremiyoruz ne yazık ki. Her ne kadar oyun 3 boyutlu olsa da, Karakterler hâlâ bir tiyatro sahnesinde gibi hep ekrana dönük oynuyorlar. Yani oyunda derinlik kavramı pek yok. Yönler yalnızca İleri, geri, yukarı ve aşağı olarak belirlenmiş. Tabii Injustice 2’ye 2000’li yıllardan kalmış bir oyun gibi davranmak da haksızlık olur. İlk oyunda olduğu gibi özel hareketler ve dövüş esnasında farklı sahnelere geçmek gibi sürprizler de mevcut. Örneğin tam yerinde yerleştirdiğiniz bir ağır darbe, karakterlerin sokaktan bir dükkanın içine girmesine sebep olabiliyor. Bir de ekranın altındaki metreniz dolduğunda kullanabildiğiniz bir özel hareketiniz var. Oynanış açısından hoş bir hamle olsa da birkaç seferden sonra sürekli aynı 10-15 saniyelik animasyonu izlemek bayıyor.

Oyunda bir süre vakit geçirdikten sonra Mortal Kombat’a epey benzediğini görüyorsunuz. Bazı farklı olan şeyler var tabii; Mortal Kombat’taki gibi kan ve vahşet olmayışının yanı sıra “Fatality” gibi bir bitirici hamle Injustice 2’de kullanılmamış. Sanki Injustice 2, hikaye modundan sonra uzun süre oynanmak için tasarlanmamış gibi. Görsel olarak ele alındığında ise NetherRealm gayet iyi bir iş çıkarmış. Eski bir oyun motoru (Unreal Engine 3) kullanıyor olsa da grafikler rahatsız etmiyor ve gerçekçi bir atmosfer sunuyor.

Genel olarak bakıldığında, Injustice 2’nin artı ve eksileri aşağı yukarı aynı ağırlıkta gibi. Yine de karakterleri özelleştirebilmeniz, çevrimdışı çok oyunculu oynayabilmeniz, film gibi bir hikaye modu ve görsel kalitesiyle övgüyü hak ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ