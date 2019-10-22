İnşaat maliyet endeksi (İME),2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,73 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,61 düştü, işçilik endeksi %1,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %4,72, işçilik endeksi %26,43 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Ağustos 2019



BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,25 DÜŞTÜ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,25 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,86 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,95 düştü, işçilik endeksi %1,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %7,22, işçilik endeksi %26,73 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Ağustos 2019



BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 2,30 DÜŞTÜ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,30 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,29 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,70 düştü, işçilik endeksi %1,10 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %2,77 düştü, işçilik endeksi %25,33 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Ağustos 2019

İnşaat maliyet endeksi ve değişim oranları, Ağustos 2019