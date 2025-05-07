İnşaat malzemesi sanayi üretimi şubatta yüzde 3 azaldı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu'nun şubat sonuçları açıklandı.

Raporda, inşaat malzemesi sanayi üretiminin 2024 yılında yüzde 1,4 artış gösterdiği bilgisi paylaşılırken, 2025 yılına büyüme ile başlayan inşaat malzemesi sanayi üretiminin, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azaldığı kaydedildi.

Sektörün, şubatta 5 alt dalında üretimin arttığı kaydedilen raporda, 17 alt dalında ise üretimin azaldığı yer aldı.

Rapora göre, 2025 Ocak-Şubat döneminde bazı alt sektörlerde görece yüksek üretim artışları olduğuna dikkat çekilirken, bu dönemde 2024 yılının aynı dönemine göre plastik inşaat malzemeleri üretimi yüzde 9,8, inşaat amaçlı alçı ürünleri üretimi yüzde 8,8, ısıtma, soğutma ve havalandırma donanımları üretimi yüzde 8,3, yalıtımlı kablolar üretimi yüzde 6,6 ve seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 5,9 arttı. Demir çelik inşaat ürünleri üretimi yüzde 4,9, metal yapı ve yapı parçaları üretimi de yüzde 3,3 büyüme gösterdi.

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Söz konusu dönemde, seramik sağlık gereçleri üretimi yüzde 25,1, kilit ve donanım eşyaları üretimi 24,6 ve armatür musluk vana valf üretimi ise yüzde 13,3 azaldı.

İnşaat sektörü 2025'te yüzde 5 büyüme potansiyelini koruyor

Raporda, 2025 yılının ilk 4 ayında yaşanan birçok gelişmenin ışığında, inşaat sektörünün yüzde 5'lik büyüme potansiyelini halen koruduğu kaydedildi.

İnşaat sektöründe 2025 yılı büyüme potansiyelini en çok sınırlayacak gelişmenin, mart ayında yaşanan finansal şoklar ve ardından alınan ilave sıkılaşma önlemleri olduğuna dikkat çekilen raporda, finansal şokların özel sektör ve hanehalkının beklentilerini olumsuz etkilediği bildirildi.

İlave sıkılaşma önlemleri ile ticari ve bireysel kredi faiz oranlarının yükseldiği belirtildi. Yine finansal şokların enflasyonist etkileri ile inşaat maliyetlerinde de artışlar olacağına işaret edildi. Tüm bu gelişmelerin ise özel sektörün inşaat faaliyetlerini sınırlayacağına vurgu yapıldı.

Deprem bölgesi alt ve üst yapı inşaatlarının da inşaat sektörüne etki edecek bir diğer önemli unsur olduğu belirtilen raporda, bölgede yurt içi ve yurt dışı finansman olanakları ile kamu kesiminin, 2025 yılında 295 bin bağımsız bölümün inşaatını tamamlamayı hedeflediğine raporda yer verildi.