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Vücudunuz hakkında bilmedikleriniz... Uykudan neden sıçrarız?

İnsan vücudu bilim insanları tarafından hala tam olarak çözülemiyor. Her geçen gün yeni bilgiler bilim dünyasında paylaşılıyor. Bu olağanüstü mekanizma hakkında daha önce duymadığınız farklı bilgileri sizler için derledik...

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  • İnsan vücudu hakkında daha önce duymadığını ilginç bilgiler! Uykudan neden sıçrarız?

    BEYNİMİZ BAZI OLAYLARI UNUTUR

    Beynimiz bazı zamanlar duygusal çöküntü yaşamamak için olayları unutur. 
  • İnsan vücudu hakkında daha önce duymadığını ilginç bilgiler! Uykudan neden sıçrarız?

    UYKUDAN BU NEDENLE SIÇRIYOR OLABİLİRSİNİZ

    Yorgunken vücudunuz daha hızlı uykuya dalar. Bu sırada uykunuzdan aniden sıçramanızın sebebi vücudunuz olabilir. Çünkü vücut ölmediğinizden emin olmak için 'Hypnic Jerk' adı verilen beyinden gelen bir sinyal yollar.

    Ancak bu durum sık sık oluyorsa uzmandan yardım almanız gerekebilir.
  • İnsan vücudu hakkında daha önce duymadığını ilginç bilgiler! Uykudan neden sıçrarız?

    BASKIN BURUN DELİĞİ VARDIR

    Çoğunlukla tek bir burun deliğinden daha fazla oksijen alırız, baskın burun deliği her saat başı değişir.
  • İnsan vücudu hakkında daha önce duymadığını ilginç bilgiler! Uykudan neden sıçrarız?

    MİDE KENDİ KENDİNİ YENİLER

    Midemiz 2 haftada bir iç zarını yeniler. Eğer bu işlemi yapmazsa mide kendi kendini sindirmeye başlar.
  • İnsan vücudu hakkında daha önce duymadığını ilginç bilgiler! Uykudan neden sıçrarız?

    EN UZUN ORGAN

    En uzun organımız ince bağırsaktır ortalama 7 metre uzunluğa sahiptir. 
  • İnsan vücudu hakkında daha önce duymadığını ilginç bilgiler! Uykudan neden sıçrarız?

    HÜCRELER YENİLENİR

    Siz bu cümleyi okurken, vücudunuzda 50.000 hücre öldü ve yenileri ile değişti.
  • İnsan vücudu hakkında daha önce duymadığını ilginç bilgiler! Uykudan neden sıçrarız?

    KAN VÜCUT AĞIRLIĞINA DAHİL

    İnsan vüvudundan akan kan vücut ağırlğının yüzde 8'ini oluşturur. Yani tartıya çıktığınız zaman çıkan rakamın yüzde 8'i kana aittir.
  • İnsan vücudu hakkında daha önce duymadığını ilginç bilgiler! Uykudan neden sıçrarız?

    SÜT İÇMEK MUTASYONDUR

    Laktoz intoleransı aslında normal bir gendir. Süt içmek bir mutasyondur.
  • İnsan vücudu hakkında daha önce duymadığını ilginç bilgiler! Uykudan neden sıçrarız?

    YÜZÜMÜZDE ÇOK SAYIDA KAS BULUNUR

    Bir insan gülümseyince yüzünde 17 kası, kaş çatınca ise 43 kası çalıştırıyor.

     
  • İnsan vücudu hakkında daha önce duymadığını ilginç bilgiler! Uykudan neden sıçrarız?

    BEYNİMİZ BİR AMPULÜ ÇALIŞTIRABİLİR

    Beynimiz yaklaşık olarak 12-25 watt elektrik üretir bu oran bir ampulü çalıştırmaya yetecek güç anlamına gelir. 

 

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