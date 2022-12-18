UYKUDAN BU NEDENLE SIÇRIYOR OLABİLİRSİNİZ

Yorgunken vücudunuz daha hızlı uykuya dalar. Bu sırada uykunuzdan aniden sıçramanızın sebebi vücudunuz olabilir. Çünkü vücut ölmediğinizden emin olmak için 'Hypnic Jerk' adı verilen beyinden gelen bir sinyal yollar.

Ancak bu durum sık sık oluyorsa uzmandan yardım almanız gerekebilir.