İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

2. Sivrisinek

İçeriğimizin en küçük ve en tehlikeli canlılarından biri olan sivrisinekler, sıtma ve Deng humması gibi hastalıkları yayarak her yıl 660,000-1,000,000 arası insanın ölümüne sebep olmaktadır.

Sivrisinekler bu listedeki en küçüklerden biri olabilir ama en ölümcülleri arasındadır. Bu böcekler, her yıl yaklaşık 660.000 ila 1.000.000 insanı öldüren sıtma ve dang humması gibi ölümcül hastalıkların taşıyıcılarıdır.