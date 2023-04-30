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İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

Hayvanlar aleminin kolektif güzelliğini çok az kelime tarif edebilir. Bufaloların gürleyen yürüyüşünden bir kartalın görkemli tünemesine kadar hayvanlar çoğumuz için ilham ve zevk kaynağı olmuştur. Güzellikleri o kadar çarpıcı ki bazen onların gerçekten de vahşi hayvanlar olduklarını unuttuğumuz anlar olmuyor değil. Bununla birlikte, en çok insanı öldürmekten sorumlu olan bu 25 hayvan, yemek menüsündeki bir sonraki avları kadar gerçekten de av olduğumuzu bize yerinde bir şekilde gösteriyor. Peki bizim için en tehlikeli tür hangisi? Zirvede yer alan türe çok şaşıracağınıza eminiz. İşte insan hayatı için en büyük tehlikeyi oluşturan 25 hayvan türü…

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  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    25. Kurt

    Listedeki diğer tüm hayvanlar gibi kurtlar da normalde insan etiyle beslenmiyor. Ancak bu canlılar, her yıl insanların ölümüne sebep olan türler arasında yer alıyor.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    24. Dingo

    İnsanlara çok nâdir saldıran dingoların sebep olduğu ölümler genellikle Avustralya'da gerçekleşmektedir.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    23. Boğa

    Boğalar, tarihte kalması gerekirken bugün hâlâ gerçekleştirdiğimiz boğa güreşi ve rodeo gibi aktivitelerin sonucu olarak her yıl insanların ölümüne sebep olmaktadır. Onları suçlayabilir miyiz?
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    22. Karadul ve kahverengi yalnız örümcek

    Belirli türdeki örümceklerin ısırıkları çok tehlikeli olabilmekte, en kısa sürede ilkyardım sağlanmadığı takdirde ölüme götürebilmektedir.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    21. Ayı

    Ayı, normalde insanlardan kaçınan bir tür olmasına rağmen alanına müdahale edildiğini hissettiğinde saldırgan olabilmektedir. Alana müdahale etmekte üstümüze olmadığı için de ayılar her yıl 10 kadar insanın ölümüne sebep olmaktadır.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    20. Köpek balığı

    Köpek balıkları her yıl ortalama 75 insana saldırmaktadır ve bu saldırılardan ortalama 10 tanesi ölümle sonuçlanmaktadır.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    19. Leopar

    Ülkeler tarafından herhangi bir resmi kayıt tutulmamasına rağmen leoparların insanların ölümüne sebep olduğu bilinmektedir ve bu iki tür arasındaki karşılaşmaların çoğu Hindistan'da yaşanmaktadır.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    18. At

    Atlar kasıtlı olarak insanları yaralamak ya da öldürmek niyetinde olan canlılar değildir. Ancak her yıl, yalnızca ABD'de at kullanan 20 insanın yaşamını yitirdiği bilinmektedir.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    17. İnek

    Uysal canlılar olarak bilinen inekler, kışkırtıldıkları takdirde son derece tehlikeli olabilmektedir. ABD kayıtlarına göre inekler, her yıl ortalama 22 kişinin ölümüne sebep olmaktadır.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    16. Karınca

    Tehlikeli karınca türlerinin her yıl dünya çapında sebep olduğu ölüm sayısı ise 30'dur.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    15. Arı

    Arı sokması, insanları genellikle vücudun gösterdiği alerjik reaksiyon sebebiyle öldürmektedir. Dünya çapında arıların sebep olduğu ölüm sayısı ise 53'tür.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    14. Aslan

    Normalde daha etli hayvanları tüketmeyi tercih eden aslanlar, dünya genelinde her yıl 70 kadar insanın ölümüne sebep olmaktadır.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    13. Denizanası

    Denizanalarının tehlikeli olduğu pek çoğumuzca bilinmektedir. Peki onların her yıl köpek balıklarından 15-30 kat daha fazla ölüme sebep olduklarını biliyor muydunuz?
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    12. Kaplan

    Kedi türleri arasında en fazla insanın ölümüne sebep olan canlılar kaplanlardır. Bu türün her yıl sebep olduğu ölüm sayısı ise birkaç yüzü bulmaktadır.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    11. Geyik

    Geyikler insanları öldürebilecek boynuzlara sahiptirler. Ancak onların sebep olduğu ölümler boynuzları sebebiyle değil, yollarda durarak arabaların çarpışmasına sebep oldukları içindir.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    10. Evcil köpek

    Evcil köpeklerin sebep olduğu ölümler, genellikle gelişmiş ülkelerde karşımıza çıkmaktadır. ABD, Kanada ve Fransa gibi ülkelerde köpekler her yıl yüzlerce insanın ölümüne sebep olmaktadır.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    9. Afrika mandası

    1.5 ton ağırlığa sahip bu iri hayvanlar, yalnızca kendilerini tehlike altında hissettiklerinde insanlara saldırmaktadır ve bu saldırıyı genellikle boynuzlarıyla gerçekleştirmektedir.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    8. Fil

    Yaşayan en büyük kara hayvanları olan filler, her yıl 500 kadar insanın ölümüne sebep olmaktadır.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    7. Timsah

    Son derece tehlikeli canlılar oldukları hepimizce bilinen timsahlar, her yıl 1,000-2,500 insanın ölümüne sebep olmaktadır.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    6. Su aygırı

    Afrika'nın en tehlikeli yaratıkları olarak nitelendirilen su aygırları, her yıl 2,900 kadar insanın ölümüne sebep olmaktadır.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    5. Akrep

    Zehirlerinin oldukça tehlikeli olduğu bilinen akrepler, dünya çapında her yıl 1,000-5,000 insanın ölümüne sebep olmaktadır.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    4. Yılan

    Pek çoğumuzun yılanlara yönelik korkusu hiç de boşuna değil. Çünkü bu canlılar, dünya çapında her yıl 50,000 kadar insanın ölümüne sebep olmaktadır.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    3. Çeçe sineği

    Çeçe sinekleri son derece tehlikeli olan, dünya çapında 500,000 insanın sahip olduğu ve yakalananların yüzde 80'ini öldüren Afrika tripanosomiyazisi hastalığını yayarak insanların ölümüne sebep olmaktadır.

    Çeçe sineği, yüzde 80'i sonunda ölen 500.000 kadar insanı etkileyen Afrika uyku hastalığının yayılmasından sorumludur.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    2. Sivrisinek

    İçeriğimizin en küçük ve en tehlikeli canlılarından biri olan sivrisinekler, sıtma ve Deng humması gibi hastalıkları yayarak her yıl 660,000-1,000,000 arası insanın ölümüne sebep olmaktadır.

    Sivrisinekler bu listedeki en küçüklerden biri olabilir ama en ölümcülleri arasındadır. Bu böcekler, her yıl yaklaşık 660.000 ila 1.000.000 insanı öldüren sıtma ve dang humması gibi ölümcül hastalıkların taşıyıcılarıdır.
  • İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

    1. İnsan

    Bu muhtemelen tarihin en öngörülebilir finali olsa da bizi öldürmekte bizden daha iyi kimse yok.

    Kaynak: List25

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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