İnsanların şiddete eğilimi doğuştan mı yoksa sonradan mı gelişiyor?

İnsanların şiddete eğilimi doğuştan mı yoksa sonradan mı gelişiyor?

En eski insan uygarlıkları 3.000 ila 4.000 yıl önce ortaya çıktı. O zamandan bu yana, bir tür olarak insanlar yaklaşık 268 yıldır tamamen barış içinde yaşıyor. Ve "What Every Person Should Know About War" ( Free Press , 2003) kitabında yer alan bilgilere göre savaşın doğrudan sonucu olarak 1 milyar kadar insan ölmüş olabilir.

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Şiddet açıkça modern bir olgu değil ama insan olmanın doğasında olan bir parça mı? Yani bir nevi agresif olacak şekilde mi geliştik?

Cevabın ise basit olmadığı ortaya çıktı. Nature dergisinde 2014 yılında yayınlanan bir araştırma, yaşayan en yakın primat akrabalarımızdan biri olarak atfedilen şempanzelerin ( Pan troglodytes ) topluluklarında ölümcül şiddetin yaygın olduğunu kaydetti.

Bu, şiddetin, en azından yaklaşık 8 milyon yıl önce yaşamış olan şempanzelerle paylaştığımız son atamızdan bu yana insan repertuarının bir parçası olabileceğini gösteriyor.