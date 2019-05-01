Sosyal medya platformu Instagram, Kanada'da yeni bir teste başladı. Şirketten yapılan açıklamada, kullanıcıların paylaşımlarına gelen 'like', yani beğeni sayısının gizlenmesi üzerinde çalışmalar yürütülüyor.
Bu kapsamda, kullanıcıların 'like' penceresini açarak kimlerin paylaşımı beğendiğinin görülebileceği, fakat bu sayının şuan olduğu gibi ana sayfada görülememesi üzerine testler gerçekleşiyor.
Kaynaklar, uygulamanın ana sayfasında öne çıkan paylaşımların beğeni sayısı ile doğru orantılı olduğunu, söz konusu değişim ile birlikte ise 'kendini ifade etmenin' popülerliğin önüne geçmesinin hedeflendiğini kaydediyor.
Yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların az sayıda beğeni alan fotoğraflarının da silmesinin bu sayede son bulması amaçlanıyor.
'FOTOĞRAFLARA ODAKLANMANLARINI İSTİYORUZ'
Instagram yetkililerini yaptığı açıklamada, "Kanada'da başladığımız test sürümleri ile, fotoğraf ve video paylaşımlarındaki beğeni sayısını artık göstermiyoruz. Bu sayede, kullanıcıların beğeni sayısı yerine fotoğraf ve videolara odaklanmasını hedefliyoruz" denildi.
Paylaşımlarına aldıkları beğeni sayıları üzerinden markalar ile çeşitli anlaşmalar yapan Instagram fenomenlerinin, bu değişiklikten kaygı duyabileceklerinin farkında olduklarını aktaran yetkililer, "Onların bu değişiklikten mağdur olmamaları adına, markalar ile işbirliklerinin devamını sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz" ifadesini kullandı.
Yeni sürümün ilk önce Kanada'da da test edilmesinin ise birkaç sebebi bulunuyor. Ülkede yaşayanların yeni teknolojilere çabuk uyum sağlayabildiği kaydedilirken, 24 milyon Kanadalının, Instagram hesapları üzerinden birbirleriyle etkileşime geçtiği aktarılıyor.
3 YENİ ÖZELLİK DAHA TEST EDİLİYOR
Öte yandan, Instagram kullanıcılarına birkaç test özelliği daha sunuluyor. Bunlardan 'dürtme' özelliği ile kullanıcıların 'zararlı' yorumlarda bulunmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
'Dışarı modu' ile de, kullanıcıların yoğun zamanlarında uygulamayı kullanamayıp hesaplarını silmesinin engellenmesi amaçlanıyor.
'İlişki yönet' özelliğinin ise, kişilerin birbirilerini tamamen engellemeden, paylaşımların sınırlı görülebilmesine imkan tanınacağı açıklanıyor.
Söz konusu uygulamaların test aşamasında olduğunu hatırlatan yetkililer, bu özelliklerin ne zaman yayına alınacağı konusunda henüz bir paylaşmıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.