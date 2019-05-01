Sosyal medya platformu Instagram, Kanada'da yeni bir teste başladı. Şirketten yapılan açıklamada, kullanıcıların paylaşımlarına gelen 'like', yani beğeni sayısının gizlenmesi üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, kullanıcıların 'like' penceresini açarak kimlerin paylaşımı beğendiğinin görülebileceği, fakat bu sayının şuan olduğu gibi ana sayfada görülememesi üzerine testler gerçekleşiyor.

Kaynaklar, uygulamanın ana sayfasında öne çıkan paylaşımların beğeni sayısı ile doğru orantılı olduğunu, söz konusu değişim ile birlikte ise 'kendini ifade etmenin' popülerliğin önüne geçmesinin hedeflendiğini kaydediyor.

Yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların az sayıda beğeni alan fotoğraflarının da silmesinin bu sayede son bulması amaçlanıyor.

'FOTOĞRAFLARA ODAKLANMANLARINI İSTİYORUZ'

Instagram yetkililerini yaptığı açıklamada, "Kanada'da başladığımız test sürümleri ile, fotoğraf ve video paylaşımlarındaki beğeni sayısını artık göstermiyoruz. Bu sayede, kullanıcıların beğeni sayısı yerine fotoğraf ve videolara odaklanmasını hedefliyoruz" denildi.

Paylaşımlarına aldıkları beğeni sayıları üzerinden markalar ile çeşitli anlaşmalar yapan Instagram fenomenlerinin, bu değişiklikten kaygı duyabileceklerinin farkında olduklarını aktaran yetkililer, "Onların bu değişiklikten mağdur olmamaları adına, markalar ile işbirliklerinin devamını sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Yeni sürümün ilk önce Kanada'da da test edilmesinin ise birkaç sebebi bulunuyor. Ülkede yaşayanların yeni teknolojilere çabuk uyum sağlayabildiği kaydedilirken, 24 milyon Kanadalının, Instagram hesapları üzerinden birbirleriyle etkileşime geçtiği aktarılıyor.

3 YENİ ÖZELLİK DAHA TEST EDİLİYOR

Öte yandan, Instagram kullanıcılarına birkaç test özelliği daha sunuluyor. Bunlardan 'dürtme' özelliği ile kullanıcıların 'zararlı' yorumlarda bulunmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

'Dışarı modu' ile de, kullanıcıların yoğun zamanlarında uygulamayı kullanamayıp hesaplarını silmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

'İlişki yönet' özelliğinin ise, kişilerin birbirilerini tamamen engellemeden, paylaşımların sınırlı görülebilmesine imkan tanınacağı açıklanıyor.

Söz konusu uygulamaların test aşamasında olduğunu hatırlatan yetkililer, bu özelliklerin ne zaman yayına alınacağı konusunda henüz bir paylaşmıyor.