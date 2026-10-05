Instagram çöktü mü? 5 Ekim 2026 Instagram neden yüklenmiyor, ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM'DA ŞU AN GENEL BİR KESİNTİ VAR MI?

Mevcut verilere göre 5 Ekim 2026'da Instagram'da Türkiye genelini etkileyen doğrulanmış bir kesinti bulunmuyor. Uygulamanın güncel verilerinde de platform için genel bir problem görünmüyor.

Instagram'daki sorunun nedeni resmi olarak açıklanmadığı için problemin ne zaman tamamen giderileceğine ilişkin kesin bir süre bulunmuyor.