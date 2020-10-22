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Instagram nasıl kapatılır? Instagram silme işlemi nasıl yapılır? 2020 silme linki

Instagram hesabı nasıl silinir, sorusu yaklaşık 1 milyar kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'ın kullanıcıları tarafından çoğu kez soruluyor. Kalıcı olarak Instagram hesap silme & Instagram Hesap Kapatma işlemleri yapmak isteyen kullanıcılar için adım adım bir rehber hazırladık. İşlemi yapmak isteyen kullanıcılar için instagram hesap kapatma işlemi detayları hesap silme linki ile birlikte makalemizde... Gelin beraber göz atalım.

Instagram nasıl kapatılır? Instagram silme işlemi nasıl yapılır? 2020 silme linki

Yaklaşık 1 milyar kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'da en fazla merak edilen konulardan bir tanesi de "Instagram hesabı nasıl silinir?" sorusu...

Eğer siz de Instagram kullanmaktan sıkıldıysanız, çok zaman harcadığınızı düşünüyorsanız; instagram hesabınızı kapatmak, kalıcı olarak silmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

INSTAGRAM HESAP SİLME NASIL YAPILIR?

Instagram Hesap Kapatma İşleminin Nasıl Yapıldığını Video Üzerinden de Takip Edebilirsiniz:


Instagram Hesap Silme İçin:

İNSTAGRAM HESABI SİLME

linkine tıklayıp, önce hesabınızı aktif hale getirin.

Hesaba giriş yaptıktan sonra karşınıza hesap silme penceresi çıkacak.

Bu pencerede hesap silme nedeninizi bildirdikten sonra bir kez daha şifre girip, 'hesabı kalıcı olarak sil' butonuna tıklayın.

Böylece Instagram hesabınız, kalıcı olarak kapatılmış olacak.

INTAGRAM GEÇİCİ HESAP KAPATMA İŞLEMİ

Hesabınızı tamamen kapatmak yerine, pişmanlık yaşamamak için ilk etapta Instagram hesap dondurma işlemini denemek daha iyi bir seçenek olabilir.

Burada da hesabınızı tamamen kapatma durumunda olduğu gibi profiliniz ve fotoğraflarınız hiçkimse tarafından görüntülenemiyor.

Ancak bu işlemin Instagram’da tamamen silmeden en önemli farkı; Instagram'ın takipçilerinizi, fotoğraflarınızı ve beğenilerinizi saklı tutuyor olması.

Instagram'ı tekrar aktif hale getirmek istediğinizde; en son kullandığınız şifreniz ile hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Böylece, Instagram hesabınız yeniden açılmış olacak.

Instagram hesabınızı dondurmak için şu linki kullanabilirsiniz:

İNSTAGRAM HESABI DONDURMAK İÇİN TIKLAYIN...

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