Instagram profil fotoğrafı palyaço olunca ne oluyor? Instagrama palyoça fotoğrafı koyulunca hesap kapanıyor mu

Instagram profil fotoğrafı palyaço olunca ne oluyor? Soruları milyonlarca kullanıcı tarafından merak konusu oldu. İddialara göre, sosyal medyada dolaşan palyaço fotoğrafı Instagram profil fotoğrafı olarak kabul edilmiyor.

INSTAGRAM PROFİL FOTOĞRAFI PALYAÇO OLUNCA NE OLUYOR?

Instagram, bu palyaçoyu profil fotoğrafı olarak yükleyen kullanıcıların hesabını kapatıyor.

İddialara göre söz konusu fotoğraf ‘Mavi Balina’ oyunundan bir kare ve oynayan çocukları intihara kadar sürükleyebildiği için Instagram tarafından fotoğrafın kullanılmasına izin verilmiyor.

Hesabınız kapatıldıktan sonra itiraz edebiliyorsunuz. Hesabınızın yeniden açılması için adınızı ve soyadınızın yazılı olduğu bir kağıtla fotoğraf çekip Instagram'a göndermeniz isteniyor.