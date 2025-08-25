İnsuyu Mağarası nerede? İnsuyu Mağarası hangi şehirde, ilde, bölgede?

Ziyaretçilerine serin ve gizemli bir ortam sunan İnsuyu Mağarası, çevresinde bulunan doğa alanlarıyla birlikte yüksek bir keşif imkânı sağlar. Burdur il sınırlarında bulunan mağaranın Türkiye’nin bilinen ilk mağaralarından biri olması önem taşır. Ayrıca turizme açılmış önemli doğal alanlardan biri olarak kabul edilir. Peki İnsuyu Mağarası konumu nedir?

Sarkıt ve dikitleri, yer altı gölleri ve doğal yapısıyla ziyaretçilerini büyüleyen bir dokusu vardır. Bilhassa yaz aylarında serin ortamıyla gelenleri rahatlatan bir özelliği vardır. Civarında bulunan yeşil alanlar ve göl manzaralarıyla birlikte gezi planlarıda baş sıradadır.

İNSUYU MAĞARASI NEREDE?

İnsuyu Mağarası nerede? Ülkemizin güneybatı bölümünde yer alan mağara, Burdur ilinin Isparta sınırına yakın konumlanır. Bu mağara, bilhassa Burdur merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta konumlanmasıyla beğeni toplar. Doğal yapısı sayesinde turistlerin gözdesi olmuştur.

İNSUYU MAĞARASI HANGİ ŞEHİRDE?

İnsuyu Mağarası hangi şehirde? Şehir merkezine basit ulaşımı sayesinde yabancı ve yerli turistlerin gözdeleri arasına girmiştir. Mağara çevresi, Burdur’un diğer doğal güzellikleriyle beraber değerlendirildiğinde iyi bir keşif alanıdır.